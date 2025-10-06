El CB Gran Canaria cruza una nueva frontera europea

Territorio inexplorado es el que le espera mañana por la noche al Dreamland Gran Canaria en el Pavilhao Fidelidade de Lisboa ante el campeón liguero portugués, el SL Benfica. Los grancanarios cruzan una nueva frontera europea en su trayectoria, tras su paso célebre por la Eurocup -un título y dos subcampeonatos- y su breve experiencia de un año en la Euroliga, además de la Copa Korac y la antigua FIBA Eurocup o EuroChallenge, para estrenarse en la Basketball Champions League de la FIBA (BCL). El crecimiento de la competición durante sus 10 años de vida ha sido diametralmente opuesta a la pérdida de fortaleza de la Eurocup, lo que ha llevado a los claretianos a tomar la decisión de cambiar y de probar la nueva competición de moda en Europa y que ha permitido al Unicaja y a La Laguna Tenerife a brillar en el concierto europeo y nacional.

El rival de los amarillos ha sido un habitual en las últimas ediciones de la BCL y viene de ganar de forma consecutiva las últimas cuatro ediciones de la LPB -Liga portuguesa-.

El Benfica ha disputado un solo partido liguero hasta la fecha esta temporada en el que se ha impuesto en casa al Oliveirense por 89-76, lo que les ha colocado tras la primera jornada en la tercera posición, por detrás del Sporting Clube Portugal y el Oporto.

En el apartado anotador destacaron el polaco Aleksander Dziewa con 16 puntos, Justice Sueing (15), Koby McEwen (12) y José Silva (12).

Encuentro inédito

El encuentro entre grancanarios y lisboetas en su estreno en el grupo H de la BCL es inédito hasta la fecha para ambos equipos.

Sin embargo, no será el primer cruce europeo de los grancanarios ante un equipo luso en toda su historia. Los amarillos se vieron las caras en la eliminatoria previa de la Copa Korac en el 2000 con el Portugal Telecom de Marcus Norris. A pesar de imponerse a los portugueses en la ida (72-66), los claretianos fueron derrotados en la vuelta (82-75) y se quedaron apeados de la fase de grupos.

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria desembarca en tierras lusas tras caer en el Movistar Arena ante el Real Madrid (81-71), en un partido en el que a los amarillos les faltó acierto en el tiro exterior y fe en poder derrotar al vigente campeón en su morada. Si jugadores como Pierre Pelos, Louis Labeyrie y Andrew Albicy se reivindicaron en Madrid, todo lo contario se podría decir de la dupla Brussino-Tobey, que tienen mañana por la noche una ocasión única para resarcirse con una buena actuación individual.

Si la condición de favoritos de los grancanarios se confirma durante el choque, será una buena prueba de fuego para los menos habituales y para que las nuevas incorporaciones vayan asimilando el libreto del Granca, para seguir creciendo hasta llegar al nivel demandado por su técnico Jaka Lakovic a cada uno de sus hombres.

La necesidad de tener cinco cupos obligará a Jaka Lakovic a dar un descarte entre los jugadores que no lo son, para poder dar entrada a Eetu Heinonen, quien completa las cinco plazas junto a Ziga Samar, Lucas Maniema, Miquel Salvó y Eric Vila. Louis Labeyrie o Pierre Pelos apuntan a ser el primer descarte del esloveno para el debut en la BCL