Jaka Lakovic y Lucas Maniema analizan al rival del CB Gran Canaria en la Champions, el Benfica

El Dreamland Gran Canaria debuta en la Basketball Champions League de la FIBA (BCL), mañana (20.30 horas, Dazn) ante un SL Benfica ante el que nunca antes se han medido, y en una competición totalmente nueva para los amarillos.

El jefe del vestuario claretiano espera tener enfrente mañana "un rival difícil que tendrá la máxima motivación y ambición, igual que nosotros". De los lisboetas afirmó que "han demostrado que son capaces de competir muy bien ante equipos como el Zaragoza y la Penya".

En su opinión, el equipo debe de ir a Lisboa con el estado de "alerta máxima" activado, mostrándose especialmente preocupado porque "nos cambia el formato de competición y cada partido en el primer grupo puede ser muy importante a la hora de la clasificación". Por esa razón considera que "debemos de prepararnos y mentalizarnos muy bien para este comienzo de la BCL, que será muy importante para los siguientes pasos".

"Estamos listos"

Por su parte, el combo suizo -base-escolta-, Lucas Maniema, que tuvo sus primeros minutos en el primer partido oficial de la temporada en la derrota ante el Real Madrid, de ayer, aseguró que van a Lisboa para "darlo todo". En la misma línea que su entrenador destacó que "el primer partido de la BCL para nosotros es muy importante" y que van a "hacerlo lo mejor que podamos".

El canterano no renunció a la etiqueta de favorito para los claretianos, afirmando que "podemos ganar este partido, tenemos una buena plantilla para poder lograrlo y estamos listos".

En cuanto a la evolución del equipo desde el inicio de la temporada, reconoció que "vamos mejorando, somos mucho mejores ahora de lo que éramos al principio, ahora jugamos mejor como equipo, hemos aprendido ya los conceptos básicos y creo que estamos listos para empezar".

En lo personal admitió que "me siento parte del equipo, me han acogido muy bien desde el principio todos los jugadores y los entrenadores, estoy muy contento, creo que si sigo trabajando así podré ganarme el tener algunos minutos en la ACB y en la Champions".