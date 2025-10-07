SL Benfica - Dramland Gran Canaria: así puedes ver gratis el estreno del equipo de Jaka Lakovic en la Basketball Champions League

El SL Benfica contra el Dreamland Gran Canaria que se juega hoy (martes 7 de octubre) a las 20:30 se podrá disfrutar de forma gratuita a través de una plataforma de streaming. El debut del equipo de Jaka Lakovic en la Basketball Champions League de la FIBA marcará el primer paso en el camino del conjunto amarillo, que aspira a llegar lejos en la competición europea. Después de caer en la final de la BKT Eurocup de la pasada de temporada frente al Hapoel de Tel Aviv BC.

Después de una derrota por 10 puntos ante el Real Madrid en su debut liguero, el Dreamland Gran Canaria busca iniciar con buen pie su camino en la Liga de Campeones de la FIBA. Los claretianos debutan en pocas horas en la cancha del SL Benfica, uno de los tres adversarios de su grupo, en lo que será su primera visita al equipo de la capital portuguesa. Los amarillos saben de la importancia de ganar el primer partido, por eso, los de Jaka Lakovic pelearán durante los 40 minutos por el triunfo en el pabellón Fidelidade de Lisboa.

Así se puede ver gratis el partido

La Basketball Champions League ofrece de manera gratuita todos sus encuentros a través de la plataforma de streaming Courtside 1891. Para poder hacerlo, solo te tienes que registrar introduciendo tus datos personales y sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito. Una vez registrado, podrás disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta, desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Además, de los encuentros, también podrás ver los resúmenes y los mejores momentos de la décima edición de esta competición continental de baloncesto. A las 20:30 hora canaria, el balón echará a volar en Lisboa y comenzará la temporada europea del Dreamland Gran Canaria.

Recuerda que puedes seguir la última hora del equipo en LaProvincia.es, además de ver el minuto a minuto de la primera jornada de la Basketball Champions League.