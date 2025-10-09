El maleficio liguero del Unicaja en la pista del CB Gran Canaria

El Unicaja Málaga puede catalogarse como uno de los mejores proyectos del baloncesto español en los últimos tiempos. Los verdillos han pasado de outsiders a consolidarse como aspirantes sólidos en la pelea por los títulos. Así lo avalan sus conquistas tanto nacionales como a nivel continental. El culmen de esa progresión de los cajistas llegaba la pasada campaña, la más productiva en cuanto a títulos de su historia. La empezaban en septiembre de 2024 adjudicándose la Intercontinental, a la que acudían como campeones de la Basketball Champions League (BCL). A continuación levantaban el trofeo de la Supercopa en Murcia, destronando a un Real Madrid que se había adjudicado los últimos seis títulos de la competición consecutivamente.

El siguiente peldaño hacia la gloria los escalaban los malagueños precisamente en Gran Canaria, donde en febrero de este año conquistaban la Copa del Rey. En mayo repitieron por tercera vez consecutiva en la Final a Cuatro de la BCL y como colofón ganaron su segundo entorchado de la competición continental de clubs de la FIBA, de forma seguida, en Atenas después de derrotar al Galatasaray turco en el duelo definitivo.

Viendo el tremendo historial del Unicaja, uno puede pensar que a un equipo con tanta solera y con tan sobresaliente historial ninguna cancha es capaz de atragantársele. Pues sí, existe una: el Gran Canaria Arena. Aunque en el recinto de Siete Palmas, como ya apuntábamos anteriormente, levantaba este mismo año la Copa del Rey, el Unicaja arrastra un maleficio en este pabellón con el que vuelve a reencontrase este mismo sábado, cuando se mide con el Dreamland en la segunda jornada de la Liga Endesa 2025-26 (19.00 horas, Dazn).

Los números cantan. De las últimas 16 visitas ligueras, los cajistas han terminado perdiendo en 14 de ellas frente al Granca. Más allá de enumerar las derrotas malagueñas, terminamos mucho antes relatando sus dos victorias. La primera ocurría en el curso 2014-15. Los verdillos se imponían por 67-74 en un partido que se decidió en el tramo final y gracias a un exclaretiano, Ryan Toolson (18 puntos y 16 de valoración). En los isleños, entrenados por Aíto García Reneses, sobresalía el base Tomás Bellas (14 puntos y 12 de valoración).

Tuvieron que transcurrir seis años para que la escuadra andaluza volviera a saborear las mieles del triunfo en Liga en el Arena. Fue el 18 de octubre de 2020, con Luis Casimiro en el banquillo costasoleño, al que había llegado procedente del CB Gran Canaria en el inicio del curso 2018-19.

El Unicaja ganaba por 80-84 en un duelo con recital de triples: 25 en total, con casi un 50 % de acierto entre los dos contendientes. Darío Brizuela y Rubén Guerrero lideraron a los visitantes, y en el cuadro preparado por Porfi Fisac intentaron dar la réplica Andrew Albicy y Matt Costello.

Los amarillos, este sábado, intentarán seguir con la racha ante los malagueños, que han arrancado bien en el presente curso, con victoria ante el Bilbao en la ACB y frente al Mersin de Turquía en la Champions, donde defienden título.