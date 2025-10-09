¿Cuál sigue siendo la asignatura pendiente del CB Gran Canaria?

Todavía es pronto para sacar conclusiones. La temporada acaba de arrancar para el Dreamland Gran Canaria, tanto en la Liga Endesa, como en la Basketball Champions League (BCL). Aunque la historia fue bastante diferente en el caso de la competición doméstica, por la entidad del rival, el Real Madrid, vigente campeón de la competición, que se impuso con claridad a los amarillos en el estreno en la ACB (81-71) en el Movistar Arena. Sin embargo, ante el SL Benfica la superioridad de los claretianos resultó insultante, hasta el punto de que jugando con el freno de mano toda la segunda parte, se bastaron para igualar la tercera máxima diferencia histórica de la entidad en las competiciones europeas hasta la fecha (61-98).

Lo que sí que se ha repetido en ambos duelos y que, a pesar de los cambios experimentados en la plantilla esta temporada, lo arrastran del curso pasado, es una falta de acierto exterior. En el caso del choque ante los blancos, en el primer partido de liga, ejecutaron 27 lanzamientos desde fuera del arco, logrando tan solo nueve aciertos, o lo que es lo mismo, obtuvieron un porcentaje de acierto del 33%. Peor registro obtuvieron los grancanarios en el concierto europeo ante un equipo que apenas puso oposición en defensa y ante el que repitieron los nueve triples convertidos, pero en 29 lanzamientos, o lo que es lo mismo, su porcentaje de acierto se redujo a un 31%.

Ante los portugueses fueron Nico Brussino y Braian Angola los máximos triplistas del equipo, con dos aciertos cada uno, completando el botín Wong, Samar, Salvó, Pelos y Tobey.

Ante el Real Madrid, los únicos que se salvaron de la quema fueron el capitán Andrew Albicy y Louis Labeyrie –el descarte de la BCL– con tres triples cada uno. Samar, Pelos y Angola –anotó uno de sus seis lanzamientos– completaron los nueve aciertos.

El Granca logró paliar ante el Madrid su falta de acierto exterior con un amplio 57% en tiros de dos; una constante que se mantuvo ante los lisboetas en la Champions, donde su acierto se disparó hasta el 61,5%, transformando 24 de sus 39 lanzamientos de dos, destacando en este apartado Kur Kuath con cinco canastas transformadas de siete intentos.

Un día histórico

A pesar de todo, el del martes fue un día histórico para un Granca que ofreció su carta de presentación en la BCL a lo grande, con un triunfo incontestable, que pudo ser mayor si no se hubieran relajado en la segunda parte del encuentro, logrando la tercera máxima diferencia histórica de los claretianos en un partido europeo.

En dos ocasiones los amarillos sumaron una diferencia de 47 puntos. Ante el ratiopharm Ulm, el 22 de octubre de 2024, en un choque de grupos de la Eurocup, los amarillos se impusieron por 125-78, y ante el Hapoel Jerusalem, el 10 de febrero de 2016, que se logró la misma diferencia al imponerse en casa por 108-61 al conjunto israelí. En otras dos, logró el Granca 37 puntos de distancia, el pasado martes en Lisboa ante el Benfica y el 3 de diciembre de 2003 ante el Superfund Kapfenberg (94-57), en la ULEB Cup.

Si bien, los isleños sí que batieron el récord de diferencia histórica fuera de casa en Europa en el choque ante el Benfica y todo ello a pesar de su mal acierto desde fuera del perímetro. La carta de presentación de los grancanarios en el torneo de la FIBA está entregada, pero deberán de mejorar en su porcentaje de tres, comenzando con su duelo del sábado en el Arena ante el Unicaja, que puede ser rival también en la Champions.