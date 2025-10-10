El CB Gran Canaria se pone a prueba ante el nuevo 'Plan de Ibón'

Punto de inflexión en plena salida de meta. Unicaja de Málaga será la estrella invitada en el estreno del Dreamland Gran Canaria en el Arena para abrir la temporada en modo local (19.00 horas, DAZN). Los amarillos llegan a esta cita tras la competida derrota ante el Real Madrid y el paseo por Lisboa en el arranque de la BCL, pero el duelo ante el renovado ‘Plan de Ibón’ va a exponer el punto en el que está el proyecto claretiano a estas alturas, pese a que aún es muy pronto.

Después de una pretemporada con dudas, la puesta en escena de los hombres de Lakovic ha sido positiva. La mejoría en cuanto a ritmo, fluidez e intensidad se ha traducido en mejores sensaciones, lo cual indica que la adaptación de la plantilla ya ha cogido velocidad de crucero, aunque está lejos del nivel óptimo, tal como dijo ayer el técnico en la previa del encuentro: «Estamos algo más centrados en nosotros porque creemos que nos falta rodaje para acoplar a todo el mundo», aseguraba el balcánico.

Rebajar la euforia

Dentro de ese proceso está el hecho de conservar la humildad tras lo sucedido el pasado martes en Portugal, una cuestión que el técnico se encargó de remarcar al rebajar cualquier tipo de euforia: «No podemos pensar que somos los mejores del mundo; la victoria en Lisboa no nos debe despistar, porque este Unicaja es un rival de otra entidad», destacaba.

En ese sentido, para conseguir la victoria, el Granca debe intentar recuperar las mejores versiones de Brussino y Tobey, que fueron los más grises en Madrid. Por otra parte, tiene que ser contundente en el rebote defensivo, no permitir transiciones rápidas, mejorar un poco su porcentaje de acierto en el tiro exterior y mantener tanto la agresividad como la concentración durante los 40 minutos.

Un Unicaja renovado, pero con el mismo estilo

Todo eso será vital, porque los insulares van a tener enfrente a un proyecto campeón. El Unicaja de Ibón Navarro ha tenido que hacer cambios en su plantilla después de proclamarse campeón de la Copa del Rey y de la BCL el curso pasado. Para ello, realizó varios fichajes de calidad, como los de Castañeda, Webb III o Duarte, que ya dio sus frutos al conquistar hace apenas unas semanas la Intercontinental. No obstante, logró la continuidad del excanterano claretiano Olek Balcerowski y de Kendrick Perry, su gran estrella, algo que se suma a un estilo de juego que no varía: el juego sin balón, el ritmo alto y la intensidad son las armas de un equipo, el malagueño, que no ha ganado a los amarillos en el Arena durante la era Jaka Lakovic.

Sin duda, este envite pondrá a prueba el nivel real actual de un Granca que no debe dormirse. El billete para la Copa se alcanza con la regularidad y para ello hacerse fuerte en casa es fundamental.