Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, pide humildad tras el holgado triunfo ante el Benfica: «No podemos pensar que somos los mejores del mundo»

Pies en el suelo. Jaka Lakovic tiene claro que el duelo de mañana, que va a abrir el telón de la competición oficial para el Dreamland Gran Canaria como local ante el Unicaja de Málaga, es una dura prueba para la nueva plantilla claretiana, aunque resta importancia al triunfo entre semana en la Champions ante el Benfica para no perder la modestia: «La victoria contra el Benfica no nos debe despistar porque Unicaja es otro tipo de rival, tiene otra calidad y un nivel físico más alto. Ganar siempre está bien, pero no podemos pensar que somos los mejores del mundo y dejarnos llevar por el mal camino; tenemos que ser muy humildes», recalca el esloveno.

En ese sentido, el preparador amarillo destaca la importancia del partido no solo por el contrincante, sino también por ser el primero en el Arena junto a su gente: «Unicaja va a ser un examen de mucha exigencia, un reto muy apasionante, especialmente porque es el primer partido de liga en casa. Estamos aquí desde el 15 de agosto y solo hemos jugado contra Tenerife en pretemporada», asegura.

Cambio de piezas, pero misma filosofía

A la hora de hablar del rival, Lakovic insiste en que este Unicaja es uno de los «mejores equipos de la ACB» y destaca que, a pesar del cambio de piezas, el estilo de juego sigue siendo el mismo: «Es verdad que Málaga ha cambiado algunos jugadores, pero siguen con esa filosofía de baloncesto rápido a nivel ofensivo y con mucha intensidad en defensa. Además, han añadido jugadores con características similares a los que se fueron: Webb III suple a Osetkowski, Castañeda a Carter y Duarte hace lo mismo con Kam Taylor. Vienen de ganar la Intercontinental y no han perdido su esencia de las últimas temporadas», relata el técnico.

Por otra parte, también destacó que su equipo debe estar muy concentrado ante uno de los aspectos que más domina Unicaja: los bloqueos indirectos. En ese sentido, el balcánico argumenta que la comunicación en la pista va a ser fundamental: «Tienen indirectos para sus tiradores y para los hombres grandes en el lado contrario. Por tanto, tenemos que estar mentalmente preparados para saber a qué jugador defendemos y cuáles son sus características; hay que estar muy pegados y no dejarles escapar».

Focalizados en acoplar el plantel

Más allá de eso, Lakovic habló sobre el estado actual de un Granca en proceso de adaptación por la cantidad de nuevas caras que llegaron a la isla este verano. Ante esa situación, el expreparador del Ulm señala que siguen «trabajando y focalizándose más en nuestro juego que en hacer puro scouting, porque creemos que nos falta este rodaje de equipo para acoplar a todo el mundo. Debemos trabajar más en nosotros mismos y ayudar a los nuevos».

Asimismo, expone que ahora es importante dar un plus en las «cosas básicas», ya que es lo que le va a dar a los claretianos un extra en este momento en el que el plantel no está en su «estado óptimo de juego. Cuando todavía no estás a tope, no te puede faltar rebote defensivo, correr, limitar los puntos fáciles… Eso tiene que estar al cien por cien, porque en lo táctico no estamos ahí».

Aun así, el esloveno considera que este tipo de duelos ante equipos como Real Madrid o Unicaja son una ayuda para esos procesos de aprendizaje y de asimilación de automatismos, porque este tipo de rivales «castigan más los errores y no te puedes esconder mucho rato en ellos por el talento que tienen. Eso nos ayuda porque exige máximo esfuerzo y energía, algo que nos debe servir para crecer a nivel colectivo».

Por último, también habla de la participación de los 12 jugadores de la plantilla en los partidos, un aspecto en el que Jaka Lakovic asegura que están «incidiendo. Nos gustaría tener una rotación más amplia, porque supondría tener a todos nuestros jugadores más agresivos. Vila es un jugador capaz de asumir responsabilidades y minutos en la rotación sin ningún problema. Luego, Maniema está creciendo mucho y su capacidad física le ayuda; es una pieza que nos puede servir para cosas específicas. Pero partido a partido también planeamos nuestras rotaciones de forma específica».