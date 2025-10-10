La Provincia sortea 20 entradas dobles para el partido Granca vs. Le Mans por la Basketball Champions League

La pasión por el baloncesto europeo vuelve a encenderse en el Gran Canaria Arena, donde el Dreamland Gran Canaria se enfrentará al Le Mans en un partido decisivo de la Basketball Champions League. La cita será el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas, y promete una noche llena de emoción, intensidad y espectáculo.

Para que ningún aficionado se quede sin vivirlo, La Provincia sortea 20 entradas dobles que permitirán a los ganadores disfrutar del partido desde la Zona Basket, el área más vibrante y cercana a la acción.

Una experiencia que hará latir tu corazón amarillo

El público será, una vez más, el sexto jugador del Granca. Desde el primer salto hasta la última canasta, la energía de la afición será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Quienes consigan una de las invitaciones podrán vivir una noche de emociones y disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para que lleves a un acompañante.

💛 Un ambiente lleno de pasión amarilla, con la grada vibrando al ritmo del juego y por supuesto, el orgullo de apoyar al Granca en su camino hacia la gloria.

🔥 La oportunidad de presenciar un duelo crucial en la lucha por avanzar en la Basketball Champions League.

Datos de la cita

📆 Día: miércoles 15 de octubre

🕢 Hora: 20:00 h

📌 Lugar: Gran Canaria Arena - Zona Basket

El escenario está listo, los jugadores afinan su juego, y el espectáculo está garantizado. Solo faltas tú para fortalecer aún más la afición amarilla.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena el formulario de participación y acepta las bases del sorteo. ¡Y ya estás dentro! Solo queda cruzar los dedos y esperar el pitido inicial.

¿Cuándo sabrás si eres uno de los afortunados?

El mismo miércoles 15 de octubre, al mediodía, se realizará el sorteo y La Provincia contactará directamente con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil. Por eso, es importante comprobar y actualizar tu información de contacto (teléfono y correo electrónico) en el apartado 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

No esperes al último cuarto para participar.

Son 20 entradas dobles en juego y una noche de puro baloncesto europeo te está esperando.

La emoción de la Basketball Champions League se vive en el Gran Canaria Arena… con La Provincia y contigo en la grada.

¡Mucha suerte y que gane el Granca! 💛🏀