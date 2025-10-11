El Unicaja de Ibon Navarro se quita el gafe y tumba al CB Gran Canaria en el Arena

Segunda derrota consecutiva del Dreamland Gran Canaria que sigue sin dar con la tecla del triunfo en este inicio de curso en la ACB, tras caer derrotado ante un Unicaja (72-81) que se quita el gafe de sus visitas a la Isla en la época de Jaka Lakovic.

El Granca mostró su mejor cara en el segundo cuarto, pero un mal tercer acto le sirvió a los de Ibon Navarro para dar la vuelta al luminoso y mantener a raya a los amarillos que se mostraron inferiores en toda la segunda parte.

De poco sirvió la gran actuación individual de Louis Labeyrie, quien con un 19 de valoración fue el mejor de los claretianos, aportando 16 puntos, 15 de los cuales los anotó desde la línea de tres puntos, que sigue siendo la asignatura pendiente de los soldados de Jaka Lakovic en este arranque de curso, en el que una vez más anotó 10 de 30 triples lanzados, la mitad de los cuales los anotó el galo.

Jaka Lakovic apostaba por la inclusión de Louis Labeyrie en el quinteto inicial formando tándem con Mike Tobey en el juego interior claretiano, repitiendo la fórmula que tan buenas tardes le dio al Valencia Basket en la época taronja de ambos.

El inicio del partido venía marcado por los errores a ambos lados de la cancha, rompiendo la sequía Tyson Pérez desde la línea de castigo. Olek Balcerowski hacía buena la leyenda del ex con un triple que disparaba a los cajistas y Louis Labeyrie celebraba su titularidad con el primer acierto desde fuera del arco de los amarillos para inaugurar el casillero de puntos de los locales.

Desacierto y desajustes en ambos equipos

Las defensas se imponían a los ataques y los errores seguían cortando la fluidez en el juego de ambos contendientes, lo que aprovechaba el Granca para mandar fugazmente en el marcador gracias al segundo triple anotado por Labeyrie, aunque una canasta rápida de Kendrick Perry le devolvía el mando en plaza a los verdes (8-9).

El partido entraba en un ida y vuelta sin un dominador claro hasta la irrupción de Ziga Samar con un triple, una asistencia a Kuath y un canastón tras sacar a bailar a su par bajo el aro, que permitía a los amarillos poner tierra de por medio en el marcador. Un triple de Angola terminaba por desatar los nervios en el técnico visitante, Ibon Navarro, que lo paraba a menos de un minutos para el final del primer asalto; tiempo suficiente para que Alberto Díaz acercase posturas desde fuera del arco para cerrar el primer acto con un 22-16.

Unicaja apretaba en el arranque del segundo periodo con Olek Balcerowski y Duarte reduciendo la distancia a una canasta, pero Wong calmaba los ánimos con un canastón imposible.

Balcerowski machacaba el aro del Arena y Albicy se estiraba al máximo para capturar un rebote que parecía imposible para el base galo, recibiendo el reconocimiento del respetable.

El Granca encontraba a Tobey fuera del arco para coger un poco de aire ante la presión malagueña superado el ecuador del segundo asalto.

Labeyrie se viste de francotirador

Labeyrie volvía a congraciarse con la parroquia claretiana anotando su tercer triple de la tarde y Nico Brussino provocaba un nuevo tiempo muerto tras machacar violentamente el aro andaluz para colocar a los amarillos en los 10 puntos de renta (34-24) a 2:53 para el descanso.

La buena defensa de los claretianos sumada a un angolazo desde fuera del arco ponía en órbita a los amarillos que llegaban al ecuador del choque con un 41-27 a su favor tras decir Mike Tobey la última palabra debajo del aro.

Los Gofiones hacían las delicias de los presentes en el descanso del duelo interpretando el himno no oficial de los claretianos, tras una primera parte en la que los amarillos fueron de menos a más.

Salida en tromba del Unicaja

El Unicaja saltaba con una marcha más en el reinicio del juego con Balcerowski y Perry comandando la ofensiva, obligando a Jaka Lakovic a detener el partido con algo menos de tres minutos disputados, tras encajar un parcial de 3-9 que ponía en riesgo su tranquilidad (44-36).

El giro de tuerca en defensa de los malagueños conseguía secar a los claretianos que solo conseguían anotar desde la línea de tiros libres con Tobey y Angola, mientras Perry y Tyson Pérez recortaban ligeramente la diferencia (48-42).

El Granca atravesaba su peor momento del partido, sin dar con la tecla para destapar el aro cajista, mientras Unicaja seguía tirando de pico y pala. Kalinoski dejaba la igualada a un punto desde fuera del perímetro y Alberto Díaz completaba la remontada con tres certeros tiros libres del internacional malagueño (48-50).

En el peor momento volvía a emerger la espigada figura de Louis Labeyrie para ensartar su cuarto triple de la tarde, pero el Unicaja seguía manteniendo maniatado a los grancanarios que veían como Brussino perdonaba dos de sus tres tiros libres y le penalizaba Tillie y Alberto Díaz con dos nuevos triples, apareciendo el capitán Andrew Albicy para recortar diferencias con un triplazo que dejaba todo por decidir en el asalto final (56-61).

Webb III y Tillie aseguran el triunfo cajista

James Webb III complicaba la remontada en el arranque del último acto con cinco puntos anotados en un abrir y cerrar de ojos. Las malas sensaciones de los grancanarios de cara al aro no mejoraban. Brussino volvía a perdonar desde la línea de castigo y el equipo se multiplicaba en defensa para evitar un despegue definitivo de los malagueños.

Tobey culminaba con un mate la mejor jugada de ataque de la segunda parte para los amarillos, pero el Unicaja aprovechaba el momento dulce de James Webb III para mantener alejado al cuadro claretiano que se aferraba a la vida con un poseído Labeyrie que perforaba por quinta vez en el partido el aro verde desde fuera del perímetro (65-68).

Los intentos de remontada claretianos se topaban de bruces con un nuevo triple de Tillie que obligaba a Lakovic a congelar el partido a 2:44 para el final con un 65-73 en el marcador.

Tobey perdonaba dos tiros libres y el Unicaja daba la estocada de gracia con un nuevo triple de Tillie, que era respondido con un 2+1 de Brussino. Kuath mataba el aro cajista e Ibon Navarro lo paraba a 1:26 para el final con un 70-76 en el luminoso.

Kuath quemaba su quinta falta para parar a Olek Balcerowski que fallaba uno de sus dos lanzamientos. Labeyrie no anotaba desde la esquina pero si lo hacía Brussino tras capturar el rebote, pero Duarte igualaba con una bandeja la canasta del argentino. El tiempo se paraba a 28.8" para el final del duelo, pero era Chris Duarte quien cerraría el marcador con una bandeja (72-81).