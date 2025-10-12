El CB Gran Canaria se apunta al club de los cero triunfos en la ACB

El arranque de campaña para el nuevo Dreamland Gran Canaria está siendo envenenado. Tal y como vaticinó su técnico Jaka Lakovic, cuando calificó como «brutal» el arranque liguero que le esperaba a los claretianos, la realidad por el momento está haciendo justicia a sus palabras. El conjunto claretiano forma parte del club de los cero triunfos que forman los seis equipos que han sumado dos derrotas en los sendos encuentros disputados hasta el momento en la liga doméstica más competitiva de todo el viejo continente.

A pesar de que la pretemporada quedaba atrás y que los equipos ya se enfrentan a fuego real, lo cierto es que todavía le queda trabajo por delante al esloveno para alcanzar el nivel que considera que puede lograr su cuarto proyecto al frente del banquillo claretiano. La entidad de los dos rivales a los que se ha medido hasta ahora en la Liga Endesa, el Real Madrid y el Unicaja, lógicamente ponía el inicio cuesta arriba a los isleños, pero también es cierto que el sábado en el Arena ante los malagueños el Granca no estuvo a la altura en cuanto a mantener la concentración necesaria para contrarrestar la calidad de los hombres de Ibon Navarro. A ello se suma que los andaluces llegaban a la Isla con hambre, para paliar su balance negativo en los encuentros de la ACB en el pabellón de Siete Palmas en las últimas tres campañas.

El Dreamland no está solo en el club que tras dos jornadas ligueras aún no conocen la victoria. Le acompañan otros cinco equipos. Entre ellos sobresale todo un Euroliga como el Barça de Peñarroya y Albert Oliver. El cuadro azulgrana parece continuar arrastrando los problemas de la pasada campaña, arrancando la presente también con el pie izquierdo. Los nombres del Granada, Girona, Breogán y Andorra quizás rechinan menos en los oídos, pues sobre el papel son cuatro de los equipos llamados a sufrir y que, a priori, estarán en la pelea por evitar el descenso.

Los amarillos afrontan ahora dos salidas consecutivas en la ACB. Primero visita al BAXI Manresa en el Nou Congost, donde los insulares no logran un triunfo desde la temporada 2020-21 cuando con Porfi Fisac vencían por 64-71 a los manresanos en la jornada 16. Su siguiente piedra en el camino liguero será el Basquet Girona, al que los claretianos derrotaron la temporada pasada (86-95) tras un duelo exigente en una cancha que aprieta mucho. En medio, el Granca tiene que recibir este miércoles al Le Mans Sarthe y visitará al KK Spartak dentro de la Basketball Champions League.

Falta de actitud y acierto

En las dos derrotas del Dreamland en el arranque liguero se ha dado una evidente falta de acierto desde fuera del perímetro, con un 33,3% de acierto de media en el triple entre los dos choques disputados. En esa inercia negativa en los lanzamientos de tres, el francés Louis Labeyrie pone algo de luz. El galo acumula ocho triples, cinco de ellos anotados ante el Unicaja el pasado sábado; con un índice de acierto del 53,3%, maquilla en algo la estadística de los grancanarios desde fuera del perímetro.

A pesar de la inferioridad manifiesta mostrada por el Benfica ante el Granca en el estreno en la Champions, los amarillos tampoco lograron pasar de un paupérrimo 31% de acierto desde el triple en el estreno de récord en su nueva competición continental, logrando su mayor diferencia en un partido europeo actuando como equipo visitante.

Más preocupante que el acierto en el último choque ante el Unicaja fue la falta de actitud y de concentración del equipo, a la que aludieron su entrenador Jaka Lakovic en la sala de prensa y Braian Angola en la zona mixta. En opinión de ambos, esa circunstancia llevó a los amarillos a regalar 12 tiros libres ante los malagueños, lo que a la postre les privó de poder pelear por la victoria.

Tampoco se entiende muy bien el rol de Eric Vila en la rotación, sin salir a cancha en los dos partidos ligueros a pesar de que ni los aleros ni los ala-pívots, a excepción del renacido Louis Labeyrie, tuvieron actuaciones relevantes. El gerundense parece contar para Lakovic solo en Europa por un tema de cupos, al menos tras lo visto en la Liga Endesa hasta ahora.