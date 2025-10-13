El resurgir de Louis Labeyrie en el CB Gran Canaria

Dos partidos oficiales le han servido en el Dreamland Gran Canaria a Louis Labeyrie para hacer buenas las palabras de su capitán y padrino de boda, Andrew Albicy, restando importancia a sus números y sensaciones durante la pretemporada, argumentando que eran meros entrenamientos y que el equipo tenía que adaptarse también a él, porque no podían seguir jugando con los sistemas que se empleaban con John Shurna, dado que son jugadores muy diferentes.

También Jaka Lakovic, su entrenador, se cansó de advertir que el equipo está en plena fase de construcción y de encaje de las nuevas piezas a su plan de juego. El esloveno ha ido poco a poco retocando su libreto para para que el 21 tome el rol protagonista para el que está llamado en el plantel claretiano. Sus tres cursos en Rusia tampoco le han ayudado en su adaptación, porque por muy competitiva que sea la competición semi clandestina rusa, el no tener opción a medirse a los mejores equipos en Europa oxidó en parte su gen competitivo, lo que ha obligado al staff técnico amarillo a tirar de tres en uno para volver a sacarle lustre.

Cambio radical

Sus dos partidos ante el Real Madrid y el Unicaja le han servido al ala-pívot galo para correr un tupido velo sobre su mediocre pretemporada, para ilusionar a la marea amarilla con su juego y su acierto desde la larga distancia.

Intenso en defensa y efectivo en ataque, esas han sido sus cartas de presentación en el arranque de la temporada en la ACB, porque al menos en la Basketball Champions League, no ha debutado todavía por el problema de los cupos que le convirtieron en el descarte de los grancanarios para poder dar entrada al canterano Eetu Heinonen, para cumplir con la legalidad de tener en la convocatoria cinco cupos. Habrá que ver si la decisión de Lakovic le va a afectar en esta primera fase para todos los partidos de la competición continental o si se va a alternar con Pierre Pelos en ser el descarte cada semana. Al igual que sucede en el caso de Eric Vila, que al contrario que el francés todavía no se ha estrenado en la competición doméstica, pero sí lo ha hecho en la BCL.

Su readaptación a una liga tan exigente como es la ACB también pueden estar detrás de la decisión de Lakovic, que puede no querer forzar la máquina de un jugador veterano y que puede ser diferencial en la competición doméstica esta temporada.

El jugador mejor valorado

Tras dos jornadas disputadas Labeyrie se ha colocado por méritos propios como el jugador mejor valorado de todo el Granca con un promedio de 15,5 créditos de valoración, muy alejado de sus más inmediatos perseguidores, Braian Angola (13) y su compatriota Andrew Albicy (12,5), los tres únicos claretianos que superan de momento los dobles dígitos.

En el apartado anotador el francés es con mucha diferencia el máximo anotador de los amarillos con una media de 14,5 puntos de promedio por partido. Braian Angola e Isaiah Wong, con 8,5 y 8 puntos respectivamente, son los que le siguen en la tabla de realizadores claretianos.

Especialmente destaca en el triple, donde el equipo está haciendo agua en este inicio de temporada, con un pobre 33,3% de acierto. Labeyrie promedia cuatro triples por partido en este arranque de temporada que le sitúan en el podio de los mejores triplistas de la ACB, igualado en la cabeza con Alfonso Plummer del BAXI Manresa, el próximo rival liguero de los amarillos en el Nou Congost. Además de ser el que más triples anota de los amarillos, también es el que ostenta el mejor porcentaje de acierto con un 53,3%.

La mejoría del galo en este inicio de temporada no afecta tan solo a la faceta ofensiva, sino también a la defensiva, donde está destacando como el tercer máximo reboteador del equipo con una media de 4 rebotes por partido, solo superado por los 5,5 de Mike Tobey y los 5 de Braian Angola.

Además, las estadísticas avanzadas le presentan como el jugador del Granca con mejor ratio ofensivo, mayor eficiencia y mejor porcentaje de acierto en todos sus lanzamientos.