La Basketball Champions League se estrena en el Arena con el CB Gran Canaria - Le Mans Sarthe

La Basketball Champions League (BCL) se estrena mañana por la noche en el Gran Canaria Arena (20.00 horas, Courtside 1891) con la visita de un viejo conocido, el Le Mans Sarthe Basket francés a un Granca necesitado de dar una alegría a su afición tras sumar su segunda derrota consecutiva en la ACB ante el Unicaja, lo que ha colocado a los grancanarios tras dos jornadas disputadas en la posición 14ª de la tabla clasificatoria.

La necesidad de introducir a Eetu Heinonen en la rotación para cumplir con la norma de los cinco cupos en la BCL obligará a Jaka Lakovic a tener que prescindir de Pierre Pelos o de Louis Labeyrie, en la segunda jornada del grupo H.

En la primera jornada los grancanarios arrollaron al SL Benfica, logrando su mejor diferencia anotadora en Europa en toda su historia (61-98), en un duelo en el que la voz cantante en ataque la llevó Isaiah Wong con 16 puntos, bien acompañado por Braian Angola y Kur Kuath, con 12 y 11 puntos anotados respectivamente.

Segundo cruce histórico

Si con los lisboetas del SL Benfica el encuentro de la primera jornada fue inédito, en esta ocasión será la segunda ocasión en la que se midan ambos equipos en una fase de grupos continental.

La primera vez que se vieron las caras fue hace 10 años durante la fase regular de la Eurocup en la temporada 2015-16, con Aíto García Reneses en el banquillo. En aquella ocasión los grancanarios visitaron a los franceses en la primera jornada, el 13 de octubre de 2015, en un partido en el que la victoria de los isleños fue por un ajustado 74-79, con Eulis Báez, actualmente en el cuerpo técnico del primer equipo claretiano, como máximo anotador, con 13 puntos.

El choque de la segunda vuelta se produjo en la sexta jornada, el 17 de noviembre del mismo año y de nuevo el triunfo fue para los amarillos (77-62) aunque en aquella ocasión fue Alen Omic, con 19 puntos, el máximo anotador de los isleños.

Noveno clasificado de la liga gala

El Granca tendrá enfrente a un Le Mans que llega a la Isla como noveno clasificado de la Betclic Élte francesa, con un balance de dos victorias ante el Dijon (89-91) y ante el París Basketball (95-89), pero que viene de perder en su visita al Asvel (91-66).

En su debut en la BCL de la semana pasada, cayeron derrotados por la mínima en su visita al KK Spartak Office Shoes (74-73), en un duelo en el que tres de sus hombres superaron los dobles dígitos en anotación: Johnny Berhanemeskel (17), Lucas Dufeal (11) y David DiLeo (10).