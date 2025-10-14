Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Espero que el equipo haya aprendido la lección del pasado sábado ante el Unicaja"

Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, reconoció en el arranque de la previa de la segunda jornada de la Basketball Champions League de la FIBA, que el equipo "ha digerido y analizado" la derrota de sus hombres ante el Unicaja en el Arena, además de confirmar "a falta de dos entrenos" que "todos los jugadores" están disponibles para el duelo de mañana en casa (20.00 horas) ante el Le Mans Sarthe Basket, lo que le obligará a "tener que hacer una convocatoria".

"Hemos digerido esta derrota contra Málaga, la hemos analizado y vuelto a repasar y espero que hayamos aprendido la lección", declaró el esloveno. En su opinión, mañana ante los galos "debemos intentar mantener nuestra concentración durante los 40 minutos, no basta con hacerlo 20 minutos, debemos de actuar como un equipo cuando vienen los momentos duros". "El sábado mostramos que cuando las cosas salen bien y fluyen, hemos estado muy bien, quizás hicimos en la primera parte ante el Unicaja la mejor de esta corta temporada que llevamos, pero por otro lado, en la segunda parte cuando el rival empezó a remontar y las cosas ya no fluían igual, ahí nos hemos diluido, como equipo nuevo todavía no estamos compactos, por eso debemos de aprender a estar juntos, seguir jugando, peleando y haciendo bien las cosas", matizó.

Desmontando a los galos

Sobre el rival de mañana y su mala dinámica que le ha llevado a perder sus dos últimos partidos ante el Asvel en liga y el KK Spartak en la BCL, Lakovic afirmó que le ve "muy bien, es un equipo muy atlético como suelen ser por lo general los equipos franceses, que ha jugado la final de la Supercopa francesa, ganando en dos ocasiones al París, que ha perdido los dos últimos partidos en unas circunstancias específicas, al tener dos grandes viajes y jugar lunes, miércoles y sábado, por lo que su calendario era muy apretado". "Es un equipo que va a requerir nuestra concentración y respeto al 100%, porque tienen mucha calidad, juegan muy rápido, con muchas posesiones, con creadores de juego como Hudgins, Bogues, y como tiradores a Berhanemeskel y DiLeo que ya jugó en la ACB; además tienen una línea interior muy atlética, por eso debemos de ser conscientes de ello y estar preparados para responder con la misma energía física para poder competir en este partido", destacó.

Llamamiento a la afición

El estratega balcánico lanzó un llamamiento a la marea amarilla de cara al estreno oficial como equipo local declarando que "me gustaría invitar a nuestra afición a que venga a apoyarnos porque en esta fase de grupos de la BCL cada partido es trascendental y vital para intentar clasificarse como primero y un tropiezo puede significar que te tengas que pelear en una segunda fase en un play-in de tres partidos, por eso necesitamos el soporte de nuestra afición".

La reducción de entrenamientos con el arranque de la competición europea, en su opinión "probablemente los jugadores prefieran jugar más y necesitamos este impulso competitivo, para coger rodaje, pero como entrenador me gustaría también poder tener más entrenos en los que podamos consolidar conceptos, trabajar automatismos, pero en estos momentos no es posible, pero vamos a competir y coger ese ritmo que otros equipos contra los que hemos competido, como el Real Madrid o el Unicaja, ya tenían dos semanas de competición oficial para arrancar la temporada en la liga".

El rol de Eric Vila

El esloveno achaca la falta de minutos de Eric Vila en la ACB a "una casualidad". "En el partido ante el Real Madrid estaba planeado de esta manera y por esa razón sabíamos que su participación en la BCL sería más importante porque tenemos que hacer convocatoria, sin embargo en el partido del pasado sábado esta rotación no estaba planeada, pero por determinadas circunstancias salió así, pero no hay ninguna regla al respecto y él está disponible para jugar en las dos competiciones, estoy seguro que va a tener importancia en las dos, aunque eso sí, siempre tendrá una importancia mayor en la BCL".