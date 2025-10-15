Alivio europeo para un CB Gran Canaria que no termina de despegar

Victoria en una noche irregular para seguir el camino hacia el Round of 16 de la Basketball Champions League. El Dreamland Gran Canaria logró vencer al Le Mans francés en el día del estreno de la BCL en el Arena, consiguiendo mantenerse invicto en este arranque. Los claretianos cuajaron una actuación con sombras a nivel ofensivo, sobre todo en lo relativo a su propio ritmo y a la intensidad, dejando escapar una renta de 13 puntos y siendo incapaces de romper el partido. No obstante, un último esfuerzo fue suficiente para acabar llevándose un triunfo balsámico tras dos tropiezos en la ACB, en la víspera de visitar una de sus pistas malditas de los últimos años: el Nou Congost de Manresa.

El ritmo de partido de los amarillos comenzó siendo bajo y el acierto exterior continuó en la línea de la segunda mitad del choque ante Unicaja. Los hombres de Jaka Lakovic erraron sus primeros cuatro intentos desde el triple y el Le Mans lo aprovechó para ponerse por delante de inicio (3-6). Pese a los cambios en el quinteto insular de entrada, con la incorporación de Angola, Vila y Salvó, al conjunto local le estaba faltando chispa; la ausencia de fluidez complicó sus ataques y eso les perjudicó. Tuvo que ser Kur Kuath el que dotara a la maquinaria de ese chute, bien acompañado por Miqui Salvó, aunque varios errores consecutivos del sursudanés atrás dificultaron que el Granca entrase en calor (11-10).

El ingreso en pista de Isaiah Wong aportó, por fin, esa dosis de intensidad necesaria en ambos lados de la pista para elevar las prestaciones de los amarillos: anotó 8 puntos en un abrir y cerrar de ojos, con dos triples seguidos y una bandeja, que desatascaron las operaciones para el cuadro isleño. A pesar de ello, las sensaciones todavía reflejaban que el Dreamland Gran Canaria se mantenía algo lejos del nivel de actuación óptimo para dominar con claridad la contienda para fluir de mejor manera (19-18).

De hecho, la permuta de cuarto reflejó bien lo que habían sido los primeros 12 minutos claretianos, combinando buenas acciones con otras no tan certeras. Eso provocó el primer tiempo muerto de Lakovic, quien tras un parcial de 0-5 se vio obligado a hacer reaccionar a sus pupilos. El enfado del esloveno tuvo recompensa, ya que el Gran Canaria devolvió ese parcial, pero fue un simple espejismo porque los franceses aguantaron el tipo y el arreón, respondiendo a cada acción con su talento individual (29-30).

Ahí emergió la figura de un Miqui Salvó decisivo y metido en el partido gracias a 5 puntos y 2 asistencias en poco más de tres minutos, incluyendo un triplazo circense a una mano que sorprendió al Arena. Además, Vila también se sumó a la fiesta del triple, con dos, y el Le Mans ya empezó a dudar más (41-36). El ritmo anotador subió de forma considerable, así como la velocidad de ejecución. También mejoró el equipo insular atrás, siendo un poco más agresivo, metiendo manos y encontrando grietas en la ofensiva gala. Gracias a ello, el Granca dio un paso adelante para posicionarse en el encuentro con argumentos más sólidos y, sobre todo, con un trabajo más completo, aunque sin brillar (46-39).

La salida de los vestuarios mantuvo a flote las sensaciones del final de la primera parte, con un Vila que volvió a demostrar manita desde el 6,75 y que, probablemente, merezca entrar en la rotación durante los partidos de la Liga Endesa, o al menos tener una oportunidad. Los problemas de faltas de Trevor Hudgins, con cuatro personales, añadieron dificultades a un conjunto, el francés, que mostró por momentos algunas de sus carencias. Con ese escenario, el Granca puso la máxima del partido (54-41), aupado por un mejor rendimiento defensivo, pese a que volvió a faltar acierto y esa energía de la que tanto ha hablado Lakovic en estas primeras semanas.

De ese modo, no hubo manera de romper el partido, de ganar en tranquilidad y de sumar en positivo de cara a lo que viene el fin de semana en el Nou Congost. Es más, el banquillo isleño tuvo que solicitar un tiempo muerto para tratar de dar con una respuesta y evitar que el Le Mans se metiera de nuevo en el choque, ya que los franceses habían despertado con un nuevo parcial de 0-12, en el que fue muy protagonista Hudgins, quien, pese a sus cuatro faltas, anotó ocho puntos consecutivos. El Gran Canaria tiró por la borda su ventaja, se desconectó y lo pagó caro, acumulando pérdidas y llegando al último periodo con un marcador demasiado parejo para sus propios intereses (59-58).

Con un nerviosismo excesivo para la ocasión, los amarillos rebotearon con firmeza y sumaron esfuerzos atrás para cambiar la dinámica, pero los errores y la poca velocidad de su juego fueron una losa ante la defensa planteada por el Le Mans. Para los insulares era muy complicado encontrar ventajas, y tuvieron que aferrarse a individualidades, como la de un Brian Angola que, con un triple muy difícil, dio aire a seis minutos del final (64-58). Otro lanzamiento exterior de Albicy alivió un poco más el envite justo en un instante de mucho intercambio de faltas. El contacto físico aumentó y el Granca tuvo que saber entrar en el barro para cerrar el encuentro.

Poco a poco, y después de varias visitas a la línea de tiro libre, los de Lakovic encontraron algo de calma. Un triple de Wong, que fue de lo mejorcito de los grancanarios, puso nuevamente una ventaja de 13 puntos a dos minutos y medio del final, por lo que el triunfo no iba a volar de la Isla. No obstante, el Le Mans apretó todo lo que pudo y recortó distancias otra vez, evitando un final de choque tranquilo, más accidentado de lo habitual por varias revisiones y faltas. Sea como sea, el Granca sumó un triunfo clave, aunque sigue generando dudas sobre el acople de la plantilla y la intensidad con la que juega, ya que da la sensación de que los claretianos aún están de pretemporada y se encuentran un paso por detrás de algunos de sus rivales en una Liga Endesa feroz (73-68).