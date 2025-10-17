El CB Gran Canaria, a evitar un nuevo rosco en Manresa

No parece el Nou Congost el mejor sitio para despejar las dudas del Dreamland Gran Canaria en este inicio de temporada. El fortín del BAXI Manresa, que visitan los amarillos mañana por la tarde (17.00 horas, Dazn), es una de esas canchas que se le atraviesan a los amarillos desde siempre, no obstante su última victoria data del 27 de diciembre de 2020, durante la jornada 16 de la Liga Endesa en una campaña marcada por la pandemia mundial del covid que obligó a jugar ese partido a puerta cerrada, sin la presencia de la bulliciosa afición local que da alas a sus jugadores cuando actúan como locales. A pesar de todo, los amarillos, dirigidos por Porfi Fisac, sudaron tinta para arrancar una victoria (64-71). Las cosas cambian cuando se recurre al historial completo de enfrentamientos entre ambos equipos en la ACB, donde las estadísticas sonríen ligeramente a los grancanarios que se han impuesto en 33 de sus 63 enfrentamientos.

Acabar con el rosco que campea en su casillero de victorias esta temporada, tras sus dos derrotas ante el Real Madrid y el Unicaja, pasan por un cambio de actitud total en el equipo amarillo, cuyas desconexiones le hicieron perder 14 puntos de ventaja al descanso ante los malagueños y ver como el Le Mans en unos minutos consiguió el pasado miércoles reducir de 13 a un punto su ventaja en el partido, aunque ante los galos el equipo reaccionó a tiempo para sumar su segunda victoria en la Basketball Champions League.

El CID catalán

El viejo CID es lo más parecido al Nou Congost que se van a encontrar los grancanarios mañana por la tarde, si bien el horario del partido podría hacer que el recinto no registrase un lleno absoluto, pero aún así, los aficionados que acudan al pabellón lo harán para convertir el recinto en una caldera a presión que se encargarán los discípulos de Diego Ocampo de calentarla con un ritmo trepidante que pondrá a prueba a un Granca en fase de construcción que deberá de intentar reducir al máximo el ritmo de partido para intentar llevárselo a su terreno, según avanzó Jaka Lakovic ayer, en la previa del duelo.

El BAXI Manresa se transforma ante su afición, donde todavía no conocen la derrota esta temporada en partido oficial, mientras que fuera de casa su dinámica es radicalmente opuesta, habiendo perdido sus dos encuentros disputados hasta la fecha.

El espectáculo lo pone ‘Kao’

Uno de los grandes atractivos del rival de los claretianos esta tarde lo protagoniza el pívot nigeriano Kaodirichi Akobundu, apodado por la afición del Bages como Kao, quien a su 2,08 metros de estatura le acompaña una prodigiosa potencia de salto que le permiten levantarse a 1,20 metros del suelo, pudiendo tocar con los dedos por encima del tablero de juego. Sus espectaculares mates y su energía, serán una prueba de fuego para Kur Kuath, en un nuevo derbi africano en la pintura, para el surdudanés del Granca.

El Granca intentará minimizar las virtudes de un Manresa que amenaza la tranquilidad de los amarillos con un posible 0-3 de arranque en el campeonato liguero, que intentarán evitarlo a toda costa mañana por la tarde.