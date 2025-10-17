Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, advierte: "El Manresa ha ganado hasta el momento sus tres partidos como local"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, abrió su presencia ante los medios de comunicación en la previa del duelo de mañana ante el BAXI Manresa (17.00 horas), hablando de la complejidad de ganar en el Nou Congost, donde los amarillos no logran un triunfo desde 2020, en plena pandemia por el covid que obligó a jugar ese encuentro a puerta vacía. El esloveno declaró que "es una pista complicada para jugar, no sólo para el Gran Canaria, sino para todos los equipos, porque además de ser un pabellón caliente, el Manresa es un buen equipo que juega bien y suele ser más efectivo en su casa que jugando a domicilio, como han demostrado hasta el momento ganando los tres partidos que han disputado en casa y perdieron los dos que jugaron como visitantes".

El responsable del banquillo claretiano incidió en la necesidad de "estar siempre al 100% de nuestra intensidad, porque es lo que requiere hoy en día cada partido, pero también es necesaria la unidad y ser más constantes en nuestro juego, porque venimos teniendo muchos altibajos en los partidos, aunque todavía es normal, al estar en un proceso de hacer el equipo, de realizar ajustes en los jugadores nuevos". "Estamos analizando los partidos y mejorando, porque en especial este partido ante el Manresa va a requerir que estemos preparados para responder con la misma intensidad con la que ellos van a jugar, el mismo esfuerzo durante los 40 minutos, para poder competir bien y optar a la victoria, si no lo hacemos la victoria allí será muy difícil", puntualizó.

No pensar en un posible 0-3

La posibilidad de que sus jugadores puedan pecar de un exceso de ansiedad ante la posibilidad de volver del Nou Congost con un 0-3 en su balance, el técnico balcánico respondió que "tenemos que ir con la mentalidad de hacer las cosas bien, competir cada minuto, intentar hacer las cosas bien y un buen juego durante el máximo tiempo posible, hacer las cosas a nuestro máximo nivel para competir y no tanto pensar en lo que significa si vamos a ganar o a perder y las consecuencias que pueda tener para nosotros". "La temporada acaba de empezar, no se decide nada todavía, aunque está claro que una victoria nos daría un respiro muy grande", aseguró.

Virtudes del Manresa

Del BAXI Manresa, Lakovic destacó que "es un equipo muy sólido, juegan los 40 minutos a un muy alto nivel, con un ritmo de partido muy alto con el que quieren correr y jugar en transición en todo momento, tanto tras rebote como tras canasta, quieren imponer este ritmo al que debemos de estar preparados para jugar y defender, e intentar que el Manresa juegue a nuestro ritmo, a lo que nosotros queremos, aunque es un reto muy difícil para nosotros". "Dentro de esta filosofía de juego que ellos tienen destaca Hugo Benítez que está jugando muy bien en este inicio de temporada; Plummer, que es un tirador que debemos de vigilar que no prenda el fuego porque si lo hace es capaz de meter muchos triples seguidos desde posiciones difíciles; además, por dentro Golden es un jugador que puede anotar y crear para sus compañeros, porque es muy buen pasador y su pareja en el cinco, (Kao) Akobundu, es muy atlético, acaba muy arriba y es muy atractivo de ver", explicó el esloveno, al tiempo que advirtió que "debemos de saber como defender todas estas opciones a parte de otros jugadores que también son importantes como Dani Pérez, Álex Reyes, Steinbergs y Olinde, porque todos tienen talento y potencial para jugar muy buenos partidos".

La llave del partido

En cuanto al partido que tiene en mente para intentar llevar a los manresanos a su terreno, Lakovic señaló que "debemos de ser capaces de responder a su ritmo alto, la llave del partido será correr atrás para parar y defender sus primeros segundos de posición, donde quieren forzarlas, quieren jugar muy rápido, luego debemos de proteger nuestro rebote y dentro de esta defensa de transición un concepto que utilizan mucho son los cortes a canasta, por lo que tenemos que estar muy preparados para defender bien esto, porque ese es su juego sin balón, porque Golden es muy buen pasador y a partir de él crean mucho juego de cortes a canasta, y luego continúan con sus siguientes opciones". "No debemos de darle segundas oportunidades", recalcó.

El estratega balcánico sobre el cambio de filosofía de juego que avanzó en el arranque de la pretemporada por el que se buscaba jugar más rápido, reconoció que "nuestra idea es jugar más rápido, pero hasta ahora no hemos sido capaces de dar este cambio, antes de jugar con el Manresa tuvimos dos partidos contra dos rivales que querían jugar más rápido, como han sido el Unicaja y el Le Mans, por lo que ya hemos experimentado esta necesidad de protegernos ante el juego rápido de nuestro rival y creo que la mayor parte del tiempo hemos respondido bien en ambos encuentros, pero fueron en casa y ahora tenemos que demostrar esta misma determinación y concentración fuera, en un campo tan difícil como el del Manresa".

Respecto del tiempo de acople que le falta a sus equipo para estar al nivel que él espera, resaltó que "cada equipo tiene sus tiempos, el Real Madrid jugó cuatro partidos oficiales antes de empezar la temporada, igual que el Unicaja, pero esta situación no debería de ser una excusa para nosotros, sino que tenemos que focalizarnos en hacer bien nuestras cosas, tener muy claro que debemos de responder ya sin pensar que estamos en un proceso de crecimiento, porque la temporada ya empezó, los partidos ya cuentan y como entrenador debo de tener paciencia para que el equipo siga aprendiendo y creciendo en este proceso.

Adaptación de Labeyrie y Kuath

En cuanto a la adaptación del juego del equipo al estilo de Louis Labeyrie, que poco o nada tiene que ver con el de John Shurna, Lakovic explicó que "está claro que no son el mismo tipo de jugador, tiene otras cosas que debemos de aprovechar, ante el Unicaja ya tuvo un buen partido y creo que él es un jugador con experiencia, lo que le ayuda a acoplarse rápido a nuestra filosofía".

Por último, sobre las numerosas faltas recibidas por Kur Kuath que le han llevado a ser expulsado por faltas personales en los dos últimos partidos, el técnico claretiano reconoció que "está absorbiendo mucha información y le cuesta, en este proceso no queremos que pierda su agresividad e intensidad, por eso ahora mismo le está costando alguna falta más y él tiene que ir aprendiendo jugando, que es algo que en ocasiones le genera un problema con las faltas, pero al mismo tiempo va aprendiendo y esperamos que este proceso vaya algo más rápido, porque él tiene muy buena voluntad y energía, lo transmite al equipo y tenemos toda la confianza en que saldrá bien".