El CB Gran Canaria asalta el fortín del Manresa para sumar la primera victoria liguera

El Dreamland Gran Canaria logra su primera victoria del curso en la ACB en una cancha que le era esquiva desde diciembre de 2020, la del Nou Congost, en un duelo en el que la gran puesta en escena de los hombres de Jaka Lakovic le sirvió para arrancar con un parcial de 0-8 que obligó al BAXI Manresa a ir contrarreloj durante todo el encuentro, llevándose el triunfo por 80-87.

Los grancanarios gozaron de un acierto del 63% desde fuera del perímetro en el primer cuarto -terminaron en el partido con un 46%-, que marcó las primeras diferencias en el electrónico y a pesar de que llegó a tener una ventaja de 16 puntos en el encuentro, nunca pudo romper del todo el partido. A pesar de que los locales llegaron al último cuarto con opciones de victoria, el equipo claretiano supo agarrarse a su buena defensa para lograr romper su mala racha y sumar la primera victoria liguera.

En el apartado individual destacó Isaiah Wong con un 22 de valoración, con una aportación de 19 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

Brussino supera a John Morton

Un triple lejano de Nico Brussino le servía al argentino para superar a John Morton como el tercer mejore triplista claretiano de la historia y junto a Isaiah Wong conseguían brindarle un parcial de salida al Granca de 0-8 que le daba el mando en el partido en los primeros compases de juego sobre el parqué del Nou Congost.

Ubal rompía la sequía de los locales con dos tiros libres, pero el intercambio de canastas entre Golden y Tobey llevaban al técnico manresano, Diego Ocampo, a detener el partido en busca de poder parar la inercia positiva de los amarillos, con 6:22 minutos todavía por disputarse del primer asalto (4-12).

Un triplazo desde la esquina de Olinde en el reinicio del juego era pagado con la misma medicina por Albicy, mientras Wong seguía dando un recital en defensa y ataque, tomando el relevo en pista Angola que presentaba sus credenciales con uno de sus angolazos que ponían en órbita a los insulares (9-22).

Dos nuevos triples de Angola y Pelos amenazaban con dinamitar el duelo en favor de los claretianos. Reyes minimizaba el golpe con su primer acierto desde fuera del perímetro.

Exhibición aérea de Kao

El colombiano probaba en sus carnes el poderío de Kao que le colocaba un espectacular tapón y Ubal aprovechaba el rebote para acercar posturas, apareciendo sobre la bocina Ziga Sammar para colocar el definitivo 19-31 al término del primer asalto del duelo.

Kao volaba para machacar el aro claretiano en el reinicio del juego capturando de las nubes la asistencia de Hugo Benítez, protagonizando el highlight de la jornada, pero el Granca respondía con el segundo triple del partido de Nico Brussino.

Los amarillos intentaban mantener su diferencia con las canastas de Wong y Tobey. El público apretaba de lo lindo y los del Bagés se aferraban al acierto desde fuera del arco de Plummer, Benítez y Olinde, que obligaban a detener el juego a Jaka Lakovic a 6:34 para el descanso (32-40).

Golden en la pintura y Steinbergs desde fuera del arco acercaban peligrosamente al BAXI Manresa, pero Albicy con un nuevo triple daba algo de aire a los suyos.

Los locales comenzaban a acelerar el duelo. Reyes y Dani Pérez anotaban dos nuevos triples desde su casa, que respondía con la misma moneda Pelos por partida doble, optando Diego Ocampo por pararlo a 2:28 para el descanso (43-51).

El público se calentaba con un golpe fortuito de Angola en el rostro de Obasohan que caía al suelo, pero el trío arbitral decidía tras revisar las imágenes en medio de los gritos de antideportiva de los aficionados, que no había voluntariedad en la acción del respetable, ante el descontento de la parroquia local.

Kao se seguía divirtiendo y volvía a protagonizar un nuevo vuelo sin motor aprovechando el servicio de Dani Pérez para obligar a Lakovic a parar el partido para intentar en los 48 segundos restantes recuperar parte de la renta perdida, cerrando el marcador Labeyrie con una canasta en suspensión desde la media distancia (47-53).

Baja el ritmo y el acierto

El ritmo de partido se ralentizaba un poco en el arranque de un tercer cuarto en el que Hugo Benítez mantenía la llama de la esperanza de la remontada viva en la afición del Bagés, a pesar de los chispazos de Wong y de la efectividad en el encuentro de Brussino (54-60).

Vila se estrenaba en la ACB con la elástica amarilla y lo hacía de la mejor manera con un triple desde la esquina que llevaba a Diego Ocampo hasta el pedal del pánico en el ecuador del tercer acto (54-65), para apagar la amenaza de despegue claretiana.

El gerundense repetía desde fuera del arco en su segundo intento, pero Benítez, junto a Kao y Ubal mantenía vivo al Manresa en la lucha por el partido, llegándose al último cuarto tras un triplazo de Albicy y un canastón sobre la bocina del base francés del Manresa (65-73).

Wong y Brussino ponen orden

Un parcial de salida de 2-6 para los amarillos con Wong y Brussino como protagonistas obligaba al Manresa a congelar el tiempo en busca de soluciones (67-79).

El partido estaba donde lo quería el Granca, manejando Albicy las operaciones, a pesar de no tener el acierto de la primera parte. La buena defensa de los claretianos le bastaba para controlar el ataque de un Manresa que no terminaba de dar con la tecla. El peor momento anotador de los amarillos coincidía con el de los catalanes, mientras el reloj corría a favor de los isleños.

Dos triples de Plummer y Dani Pérez colocaban a los manresanos por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos en la recta final del encuentro, el Granca bajaba el ritmo al máximo, sin lograr destapar el aro manresano, lo que aprovechaban Ubal, Olinde y Benítez para apretar el electrónico maquillando el resultado final, que daba merecidamente la primera victoria liguera del curso para los amarillos (80-87).