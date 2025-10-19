Isaiah Wong, el factor diferencial del nuevo CB Gran Canaria de Jaka Lakovic

Buena parte de culpa de la victoria que firmaba el pasado sábado el Dreamland Gran Canaria en Manresa, cinco años después, la tuvo Isaiah Wong. El exterior amarillo cuajó su mejor actuación hasta el momento en los cinco partidos oficiales disputados por los claretianos hasta la fecha. El de Nueva Jersey conseguía enfriar el infierno del Nou Congost en los 23:41 minutos que le mantuvo en pista Jaka Lakovic, que le sirvieron al 2 del Granca para sumar 22 créditos de valoración, aportando 19 puntos, dos rebotes y una asistencia.

En pretemporada, el jugón del cuadro grancanario ya dejó buenas sensaciones, erigiéndose en el mejor de los fichajes del verano. Pero con el arranque de la competición oficial, la estrella del estadounidense perdía brillo, al menos en la exigente Liga Endesa.

Discreto ante Madrid y Unicaja

En su estreno liguero, ante el Real Madrid, el escolta disputó poco más de 15 minutos en los que logró una discreta valoración (5), merced a sus nueve puntos y sus dos asistencias. Sus prestaciones empeoraban ante el Unicaja en el estreno ante su nueva afición, despertando algunas dudas en la parroquia amarilla. A pesar de contar con algo más de 18 minutos en la cancha, pareció contagiarse de la apatía generalizada del equipo, recibiendo una pobre valoración (2), con siete puntos anotados y una captura en la derrota de los claretianos en casa frente al potente conjunto malagueño.

Destellos en la Champions

El tono gris exhibido por Wong en la ACB hasta el pasado sábado contrastaba con sus actuaciones en los dos duelos del Dreamland Gran Canaria en su aterrizaje en la Basketball Champions League. En la paliza que los grancanarios infligieron al Benfica portugués en su pista, el exterior disputaba algo más de 18 minutos en los que logró 12 créditos de valoración: 16 puntos -su segunda mejor cifra en un partido oficial hasta el momento desde que está en la Isla-, un rebote y una asistencia. Sin embargo, contra el Le Mans Sarthe Basket, con poco menos de 21 minutos logró su segunda mejor valoración en choque oficial, 13 créditos, tras conseguir 18 puntos, su segunda mejor marca en ambas competiciones. Su recital contra el Manresa dejó entrever al Wong que se espera, diferencial en ataque y defensa.