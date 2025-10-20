Subótica, territorio inédito para un CB Gran Canaria que pone a prueba su mejoría ante el KK Spartak

Siempre hay una primera vez para todo, incluso para visitar una ciudad situada al norte de Serbia y que está protegida por un equipo de baloncesto dispuesto a dar la sorpresa. El Dreamland Gran Canaria ha viajado hasta Subótica para continuar su camino en la Basketball Champions League y esta tarde (19.00 horas, Courtside 1891) medirá la onda expansiva de la mejoría mostrada en su victoria en el Nou Congost. Enfrente estará el KK Spartak Office Shoes, equipo con el que se jugará el liderato del Grupo H.

Los amarillos vienen de dar un golpe sobre la mesa en la competición doméstica. Hasta este momento, el cuadro dirigido por Jaka Lakovic había sembrado dudas, algo que se confirmó durante la visita del Le Mans hace menos de una semana. Sin embargo, el conjunto claretiano se puso el mono de trabajo y su fantástica puesta en escena ante el Baxi Manresa (80-87) le permitió protagonizar una buena actuación que le libera de cierta presión tras las dos derrotas consecutivas ante Real Madrid y Unicaja.

A pesar de los malos porcentajes en el tiro libre, el Granca dejó patente un crecimiento en cuanto al ritmo y la velocidad de juego, algo que había sido un lastre hasta el momento. A eso añadió su mejor tono con el tiro exterior, superando por primera vez en lo que va de curso la barrera del 40%.

Además, los jugadores también dieron un paso al frente. Más allá de Wong, que sigue siendo una certeza casi total y que va mostrando, poco a poco, que su techo a nivel defensivo puede ser muy alto, hubo otro nombre propio: el de Nico Brussino. El argentino se desquitó de un arranque dubitativo con una buena actuación y se colocó como el claretiano que más triples ha convertido en la historia del club, con 431, superando a todo un mito grancanario como Jim Moran (429).

Un rival que no conoce la derrota

El KK Spartak es una escuadra que ya sabe lo que es participar en competiciones europeas y que cuenta con una rica historia de casi 80 años de existencia. En la actualidad, dispone de una plantilla con claro acento balcánico, pero cuyos principales líderes aterrizaron en la entidad procedentes del continente americano. El base canadiense Olivier Hanlan, que disputó 11 partidos con el Valencia Basket; el alero estadounidense Keondre Kennedy; y el jamaicano Shevon Thompson forman parte de su columna vertebral. Todo ello, secundado por el ex del Bilbao Basket y UCAM Murcia, Danilo Nikolic. También está en plantilla otro ex ACB, concretamente del Breogán, como Stefan Momirov.

La escuadra de Vladimir Jovanovic se caracteriza por ser un equipo que va bien al rebote y que defiende con firmeza su propio aro, dejando a sus rivales en porcentajes bajos, sobre todo en los lanzamientos de dos puntos. Asimismo, no abusan en exceso del triple, manteniendo un acierto óptimo, aunque deben controlar un poco más sus pérdidas.

En cuanto a sus resultados, los serbios han ganado los cuatro partidos disputados esta temporada: dos de la Liga ABA y dos de la BCL. En la competición adriática doblegaron al Buducnost, en la prórroga (93-97), y al Vienna (79-66), mientras que en el torneo continental vencieron a Le Mans (74-73) y Benfica (74-90).

La importancia de quedar primeros

Una de las principales misiones del Granca en esta visita a Serbia es continuar moldeando su juego y ganando confianza, un aspecto fundamental para elevar el nivel competitivo de un equipo que necesita acumular más estímulos positivos. Aun así, los amarillos no deben despistarse en esta Champions, porque conseguir una victoria ante el Spartak Subótica supondría cimentar un poco más su billete como primeros de grupo para el Round of 16, lo que les permitiría evitar una eliminatoria extra que añadiría desgaste y tensión a la plantilla.

Todo sea por ganar en tranquilidad y ver el horizonte algo más claro, sabiendo que el fuego de la ACB es, por ahora, el que de verdad toma la temperatura de los claretianos.