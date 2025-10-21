KK Spartak Office Shoes - Dreamland Gran Canaria: horario y cómo ver hoy gratis la tercera jornada de la Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria afronta esta noche (martes 21 de octubre, 19:00 horas) uno de sus desplazamientos más duros en la Basketball Champions League. El equipo dirigido por Jaka Lakovic visita la siempre complicada Serbia para medirse al KK Spartak Office Shoes, en un encuentro clave que enfrentará a dos de los mejores conjuntos del grupo H, con el liderato en juego. Los amarillos se juegan gran parte de sus opciones de clasificación a la siguiente fase en esta Liga de Campeones de Baloncesto, en un partido que promete intensidad, ritmo y máxima igualdad.

El Hala Sportova Dudova Šuma de Subotica se prepara esta noche para un emocionante enfrentamiento. El conjunto serbio será el primer gran desafío para los claretianos en la BCL de esta temporada. Tras superar con autoridad al SL Benfica y consolidar su rendimiento frente al Le Mans Sarthe Basket, los dirigidos por Jaka Lakovic aspiran a cerrar una primera vuelta impecable con tres victorias en tres encuentros disputados.

A pesar de la igualdad en victorias con los balcánicos, que también han vencido a portugueses y franceses, el Dreamland Gran Canaria lidera el grupo H gracias a una mejor diferencia de puntos, +42 para los amarillos frente al +17 de los serbios. El CB Gran Canaria promedia 85.5 puntos por partido, mientras el KK Spartak 82 ppp. En la parcela defensiva, los amarillos siguen siendo superiores, porque solo encajan 64.5 ppp por los 73.5 ppp.

Tras vencer esta jornada de Liga Endesa al Baxi Manresa por 80 a 87, el Dreamland Gran Canaria quiere seguir con sus buenas sensaciones en un viaje complicado que ojalá acabe con la victoria amarilla.

Dónde ver el KK Spartak Office Shoes - Dreamland Gran Canaria

El encuentro que se disputará en tierras serbias comenzará a las 19:00 hora canaria. El partido entre el KK Spartak Office Shoes y el Dreamland Gran Canaria podrá seguirse de forma gratuita a través de la plataforma oficial de streaming de la FIBA, Courtside 1891. Solo necesitas registrarte en la web para disfrutar de todos los partidos de la Basketball Champions League desde tu móvil o SmartTV.

Recuerda que en LaProvincia.es puedes seguir la última hora del partido y toda la actualidad del Dreamland Gran Canaria.