CB GRAN CANARIA
Jaka Lakovic, tras la victoria del CB Gran Canaria ante el Spartak: «No hemos estado brillantes, pero sí lo suficiemente sólidos»
El técnico esloveno argumenta, tras la victoria en tierras serbias, que su equipo se mantuvo firme pese a no cuajar una actuación redonda e insta a sus jugadores a ver en qué pueden mejorar
«No hemos estado brillantes, pero sí lo suficientemente sólidos». Esas fueron las palabras de un entrenador satisfecho con una victoria merecida. Y es que el Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic sacó adelante un complicado duelo ante el KK Spartak Office Shoes en la ciudad de Subótica. El preparador esloveno señaló, tras el triunfo de sus pupilos, que los amarillos no completaron una actuación redonda, pero sí mostraron la seriedad justa como para colocarse líderes del grupo H de la Champions League.
«Teníamos claro que debíamos limitar su juego exterior, porque tienen grandes anotadores. Hicimos un buen trabajo en ese aspecto a nivel global, aunque es cierto que sufrimos con Hanlan. A pesar de ello, teníamos nuestro objetivo y lo hemos cumplido. No hemos estado brillantes, pero sí lo suficientemente sólidos como para conseguir llevarnos el partido, lo cual es muy importante para nosotros de cara a lo que queda para acabar esta fase de grupos», relataba el esloveno acerca del nivel mostrado por el Granca.
Seguir mejorando
En otro orden de cosas, también alabó el trabajo de sus jugadores en la parcela ofensiva y en el rebote, dos aspectos que fueron «claves para ganar este partido». «Spartak va muy bien al rebote con Thompson y Nikolic, por lo que éramos conscientes de que la lucha iba a ser complicada. Además, en ataque encontramos soluciones y anotamos tiros de dos con altos porcentajes durante todo el partido», añadió.
A pesar de la alegría, Lakovic ya piensa en lo siguiente, aunque reconoció que están «felices» por la victoria. Para el esloveno, su equipo ya tiene que pensar en lo que puede «mejorar de cara a los próximos partidos», aunque es evidente que «este es un rival difícil y hemos jugado en una cancha bastante dura». «Empezamos el partido con buena mentalidad, aunque no pudimos romperlo hasta el final. Estamos contentos, pero ya debemos mirar hacia delante porque la competición no para», explicó con rotundidad..
Por último, el profesional de Liubliana tuvo un detalle con el KK Spartak Office Shoes, ya que agradeció de forma especial la «hospitalidad que hemos tenido en la ciudad de Subótica; el equipo disfrutó de su estancia aquí y no nos ha faltado de nada, por lo que estamos muy contentos».
Suscríbete para seguir leyendo
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»
- ¿Por qué es tan importante la panadería de Las Palmas de Gran Canaria con una orden de cierre? Una historia de harina, lotería y cartillas de racionamiento
- Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
- Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria tras hallar la Policía Nacional 140.000 euros ocultos en una motocicleta
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década
- Una científica de Stanford se enamora de Canarias: 'Lo tienen todo para hacer ciencia disruptiva