Jaka Lakovic, tras la victoria del CB Gran Canaria ante el Spartak: «No hemos estado brillantes, pero sí lo suficiemente sólidos»

«No hemos estado brillantes, pero sí lo suficientemente sólidos». Esas fueron las palabras de un entrenador satisfecho con una victoria merecida. Y es que el Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic sacó adelante un complicado duelo ante el KK Spartak Office Shoes en la ciudad de Subótica. El preparador esloveno señaló, tras el triunfo de sus pupilos, que los amarillos no completaron una actuación redonda, pero sí mostraron la seriedad justa como para colocarse líderes del grupo H de la Champions League.

«Teníamos claro que debíamos limitar su juego exterior, porque tienen grandes anotadores. Hicimos un buen trabajo en ese aspecto a nivel global, aunque es cierto que sufrimos con Hanlan. A pesar de ello, teníamos nuestro objetivo y lo hemos cumplido. No hemos estado brillantes, pero sí lo suficientemente sólidos como para conseguir llevarnos el partido, lo cual es muy importante para nosotros de cara a lo que queda para acabar esta fase de grupos», relataba el esloveno acerca del nivel mostrado por el Granca.

Seguir mejorando

En otro orden de cosas, también alabó el trabajo de sus jugadores en la parcela ofensiva y en el rebote, dos aspectos que fueron «claves para ganar este partido». «Spartak va muy bien al rebote con Thompson y Nikolic, por lo que éramos conscientes de que la lucha iba a ser complicada. Además, en ataque encontramos soluciones y anotamos tiros de dos con altos porcentajes durante todo el partido», añadió.

A pesar de la alegría, Lakovic ya piensa en lo siguiente, aunque reconoció que están «felices» por la victoria. Para el esloveno, su equipo ya tiene que pensar en lo que puede «mejorar de cara a los próximos partidos», aunque es evidente que «este es un rival difícil y hemos jugado en una cancha bastante dura». «Empezamos el partido con buena mentalidad, aunque no pudimos romperlo hasta el final. Estamos contentos, pero ya debemos mirar hacia delante porque la competición no para», explicó con rotundidad..

Por último, el profesional de Liubliana tuvo un detalle con el KK Spartak Office Shoes, ya que agradeció de forma especial la «hospitalidad que hemos tenido en la ciudad de Subótica; el equipo disfrutó de su estancia aquí y no nos ha faltado de nada, por lo que estamos muy contentos».