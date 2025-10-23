Eric Vila, el cupo del CB Gran Canaria que progresa, vuelve a casa

Eric Vila visita este domingo (11.00 horas, Dazn) Fontajau, la pista donde se formaba como profesional, para medirse al Girona presidido por Marc Gasol, quien reclutó al ahora jugador del Dreamland Gran Canaria tras cumplir éste su periplo universitario en Estados Unidos. En el club gironí se erigió en una pieza clave en el equipo que logró el ascenso a la Liga Endesa en la temporada 2021-22. Esta vez se enfrenta a su ex con la camiseta del Granca, después de hacerlo el curso pasado con el Río Breogán de Luis Casimiro.

El partido le llega al interior tras debutar oficialmente en la ACB con los amarillos ante el BAXI Manresa el pasado sábado, en un duelo en el que dejó una buena carta de presentación convirtiendo dos triples. En los dos primeros compromisos ligueros, ante el Real Madrid y el Unicaja, Jaka Lakovic no le dio minutos. Tampoco es que el esloveno le diese demasiado protagonismo frente a los manresanos, pues estuvo poco más de seis minutos en pista; firmó cinco créditos de valoración y seis puntos conseguidos merced a los dos aciertos de tres antes mencionados -erró uno-.

Su condición de cupo y la necesidad de contar con cinco de ellos en la Basketball Champions League (BCL) deja entrever que Vila, en el nuevo plan del estratega balcánico, va a tener una presencia residual en la competición doméstica. El propio entrenador claretiano lo dio a entender en rueda de prensa. Explicó que el catalán tendría un papel más protagonista en la competición europea, pero que eso no conllevaba que no fuera a contar con él en la ACB.

Un rol diferente en ambas competiciones

El interior es el segundo jugador menos utilizado por el esloveno en la Liga Endesa, solo superado por el canterano Lucas Maniema. El suizo ha disputado 38 segundos de media repartidos en los tres encuentros disputados hasta el momento, mientras que el catalán suma sus seis minutos en el triunfo en Manresa de la útlima jornada del campeonato.

Curiosamente, su cinco de valoración en ese choque no es tampoco el peor registro de los claretianos en este apartado, mejorando el 4,3 de Kur Kuath, el 2 de Ziga Samar y de Miquel Salvó, además del 0 de Maniema.

Cambiando el escenario y fijando la lupa en el concierto europeo, la situación cambia radicalmente para Eric Vila. Con una media de 20,6 minutos en pista se convierte en el tercer jugador más utilizado por Jaka Lakovic en la BCL, únicamente superado por Louis Labeyrie (22,3), que fue el descartado ante el Benfica en la primera jornada, y Andrew Albicy (21:8). Figura prácticamente igualado con otro ilustre miembro de la guardia pretoriana de Lakovic, Nico Brussino (20.5), el máximo triplista histórico de los amarillos sumando todas las competiciones y tercero en el caso de la ACB.

En cuanto a las estadísticas, el jugador gerundense presenta una valoración discreta de 3,7 en Europa, la tercera peor de los amarillos en la competición, aportando una media de 5,3 puntos y 2,7 capturas de media por partido.

Un chico para todo

Aunque los números no resultan excesivamente brillantes en este inicio de temporada, en el que todavía se encuentra en plena fase de asentamiento en su nuevo club y la Isla, además de tener que adaptarse a un cambio casi por completo de chip en cada una de las competiciones, Vila tiene a su favor la polivalencia, siendo capaz de cumplir en las posiciones de alero, ala-pívot y pívot.

El interior claretiano, más allá de su lucimiento personal con grandes registros, se trata de ese tipo de jugadores que levanta la mano cuando hay que ayudar al equipo para lo que requiera en cada momento el staff técnico, sin una mala cara, e intentando aprovechar los minutos, muchos o pocos, que vaya a tener en ambas competiciones. Lo que anunció en el acto de su presentación oficial con el Granca, lo demuestra cada vez que luce la elástica amarilla.

El Dreamland Gran Canaria visita su casa en una jornada liguera que da paso a una semana en la que el equipo está liberado de la competición continental, al no haber duelo de la BCL entre semana.

Una oportunidad se abre por lo pronto en el horizonte para aprovechar la motivación del catalán ante su ex, el Girona, que ha arrancado la temporada en la ACB de forma nefasta. Es el farolillo rojo de la tabla encajando la friolera de 305 puntos en los tres partidos disputados hasta ahora.