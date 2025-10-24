Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Hemos conseguido minimizar los bajones que tenía el equipo"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, en su comparecencia ante los medios previa al duelo del domingo en Girona (11.00 horas), recordó que "hemos regresado de un viaje con dos partidos en los que hemos logrado dos victorias que nos dan más confianza, tanto en el trabajo como en el proceso que estamos haciendo". En su opinión "el equipo ha mejorado en varias cosas", destacando que "hemos minimizado los bajones, no por completo, pero sí que han sido más cortos, hemos sido más constantes en nuestro juego y defensivamente hemos respondido en los dos partidos bien, hemos competido y nos llevamos las victorias".

De su próximo rival. el Girona en Fontajau, el estratega balcánico, destacó que "es un equipo que tiene la filosofía en las últimas dos temporadas, desde que Moncho (Fernández) es su entrenador, de querer jugar muy rápido, con posesiones muy cortas, atacar mucho el rebote ofensivo y en defensa ser muy agresivos". "Van a jugar con mucha velocidad y agresividad y atacarán el rebote en ataque con mucha agresividad, son tres cosas para las que tenemos que estar muy preparados y ser conscientes de la necesidad de estar concentrados para poder hacer muy bien nuestro plan de partido y poder competir contra un Girona que a pesar de empezar la temporada con un 0-3, no creo que en su caso ese balance de victorias y derrotas estén mostrando su realidad, porque es un equipo con muchísima calidad y que es especialmente peligroso en su casa".

Prohibido subestimar a su rival

En cuanto a la necesidad de que sus hombres no subestimen a un rival que llega como farolillo rojo y en plena inercia negativa, recalcó que "tenemos un equipo suficientemente experimentado para saber que en esta liga no hay ningún partido fácil, sea cual sea el balance de victorias y derrotas de cada rival en ese momento y ahora mismo en el comienzo de la temporada creo que ha influido mucho el calendario, además hay equipos que se están construyendo y que son casi totalmente nuevos, por eso sabemos que nos espera un partido muy difícil, ellos tienen una necesidad especial de victorias como todos los equipos y van a estar muy enchufados y motivados desde el principio para llevarse su primera victoria, y nosotros debemos de estar preparados para igualar ese nivel de motivación y de intensidad para poder competir bien y optar a la victoria".

La incidencia en el partido de un ambiente presumiblemente caliente en Fontajau, es uno de los factores a tener en cuenta por Jaka Lakovic y el resto de su staff, admitiendo en este sentido que "llevamos dos días preparando el partido y estas cosas son importantes, poder controlar sus ataques, su transición ofensiva, que es su juego durante la mayor parte del partido, no solo defendiendo bien y estableciendo nuestro balance defensivo, sino también tener un buen balance ofensivo, es decir, crear buenos tiros, cuidar el balón en ataque, para minimizar sus oportunidades para correr y controlar el juego". "También debemos de controlar la presión del público", añadió.

El responsable del banquillo claretiano expresço que "más allá de los resultados, el Girona va a encontrar de cara a nuestro partido también muchas cosas positivas que han hecho durante los tres primeros partidos, van a querer centrarse en ellas, por ejemplo en el último partido ante el Andorra lograron terminar el primer cuarto con un 28-10, un parcial tremendo y hasta el tercer cuarto estuvieron por encima de los 10 puntos, han jugado muy bien un gran tramo del partido y aunque el resultado final ha sido malo, no hay que fijarse solo en ese resultado, sino ver el partido en conjunto que ha sido realmente bueno".

El equipo todavía está en construcción

Lakovic afirmó que no cree que el equipo esté mejor en estos momentos de lo que él habría querido en este inicio de temporada. "Sabíamos que el principio iba a ser complicado tanto por nuestra parte como por el calendario, pero no tanto por nuestros resultados en cuanto al balance de victorias y derrotas, sino por el proceso que nos costó el tener más constancia en nuestro juego, más conjucción entre los jugadores y el crear un equipo, pienso que en este proceso estamos yendo bien, para arriba, pero personalmente pensaba que íbamos a ser más rápidos en este proceso de confección del equipo y esto la verdad es que nos ha costado mucho", explicó, al tiempo que señaló que "ya vemos una mejora y nos llena de confianza en el trabajo en este proceso, para seguir e ir mejorando".

Interrogado por la evolución de la dupla de interiores formada por Eric Vila y Kur Kuath, declaró que "Eric tiene una mayor experiencia en la Liga Endesa, tanto en los conocimientos sobre el juego y los conceptos que ha adquirido en otros equipos y eso le ayuda para estar más cómodo tanto en la BCL, como el otro día ante el Manresa, donde nos ayudó en un tramo muy importante durante el tercer cuarto; mientras que Kur está muy implicado, muy trabajador en el día a día, pero todavía en los partidos de ACB le cuesta un poco la adaptación, tiene muchos problemas con las faltas y eso le influye en sus minutos en la cancha, pero estamos seguros que a la hora de adaptarse, de conocer la liga y de experimentarla en su propia piel, va a ir a mejor y nos va a dar muchas cosas".

La motivación especial de Vila

En cuanto al plus de motivación del propio Vila por enfrentarse a su equipo de formación el Girona, ante la que fue su afición, el esloveno destacó que "seguro que cuando uno vuelve a casa uno siempre quiere mostrar su mejor vesión y estoy seguro que él lo querrá hacer, pero al mismo tiempo hay que manejar bien estas emociones, no siempre es fácil, pero tengo confianza en que él lo sabrá hacer". "Esta ambición espero no verla sólo en Eric, sino en los 12 jugadores, para competir al máximo desde el primer minuto hasta el último, para colocarnos en disposición de ganar el partido".