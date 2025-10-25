El CB Gran Canaria, a consolidar su mejoría ante el colista de la ACB

El Dreamland Gran Gran Canaria empieza a vislumbrar la luz al final del túnel tras un complicado inicio de curso marcado por un calendario leonino. Tres victorias en sus tres últimos encuentros oficiales, entre ellas la primera en la Liga Endesa, en una cancha tradicionalmente fatídica para los isleños, como es el Nou Congost, ante el BAXI Manresa, parece que arroja algo de sosiego en el vestuario claretiano, además de reforzar el trabajo realizado hasta la fecha. Desde luego que todo puede cambiar si los soldados de Jaka Lakovic caen mañana por la mañana en Fontajau (11.00 horas, Dazn) ante el colista de la tabla, el Bàsquet Girona de Moncho Fernández, que acumula tres derrotas en este inicio liguero. Especialmente dura fue la sufrida por los gironís ante el Morabanc Andorra en el que se le esfumó la victoria de entre los dedos tras dos prórrogas y un triple imposible de Rafa Luz sobre la bocina.

Los catalanes están heridos y con ganas de resarcirse, el caldo de cultivo ideal para sacar rédito de un Granca relajado y sin intensidad. Por esa razón, la consigna desde el vestuario claretiano es clara y minusvalorar a su rival está totalmente prohibido. No obstante los grancanarios tienen solo un triunfo de ventaja sobre su rival, que además contará con un Fontajau entregado a la causa.

No todo son malas noticias en el Girona, que cuenta con el alta de uno de los hombres llamados a marcar diferencias esta temporada. Maxi Fjellerup probablemente cuente con sus primeros minutos de la temporada tras superar su lesión. Enfrente, Jaka Lakovic, también volverá a tener a su disposición a todos sus hombres, para un partido en el que el esloveno ya advirtió en la previa del duelo que deberán de «igualar la motivación y la intensidad del Girona», poniendo como ejemplo a Eric Vila, canterano gironí, que regresa a la que fue su casa, afirmando que «espero ver no sólo en Eric, sino en los 12 jugadores, su misma ambición por ganar el partido».

El descanso de la Basketball Champions League la semana que viene, permite a los grancanarios no tener que dosificar esfuerzos para intentar sumar un triunfo que les acerque a la zona noble de la tabla clasificatoria.

Un rival tocado, pero animado

Como ya advirtió Lakovic, el propio Moncho Fernández reconoció en la previa del partido que «puede parecer mentira, pero el equipo está bien a nivel anímico». «No tienes la misma confianza que cuando ganas, pero lo bueno del deporte profesional es que el siguiente reto llega inmediatamente. Hay que poner el foco en el trabajo diario. No hay otro camino», añadió.

Las estadísticas le son propicias al Dreamland Gran Canaria, que ha salido victorioso en dos de sus tres visitas a la morada del Girona. La única derrota claretiana se produjo en la segunda jordada de la temporada 2023-24, en un duelo marcado por el mal inicio de los isleños que encajaron en el primer parcial un 32-15 que condicionó todo el choque, para terminar perdiendo por un duro 88-64. Como curiosidad, Eric Vila, hoy en las filas claretianas anotó ocho puntos para la causa gironí. En su última visita, la victoria fue para el Granca por 86-95, con Brussino como máximo anotador con 19 puntos.