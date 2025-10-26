El CB Gran Canaria vuelve a ejercer de resucitador de muertos y da la vida al Girona

Acostumbra el Dreamland Gran Canaria a hacer concesiones a los equipos en apuros, es una máxima que se repite en los últimos años y en esta ocasión no ha sido menos sobre el parqué de Fontajau. Los grancanarios, que fueron a remolque desde el salto inicial, se dedicaron a hacer la goma durante todo el partido, para terminar dilapidando sus opciones de victoria en el último cuarto para resucitar a un muerto, el Bàsquet Girona, que llegaba a la cita con tres derrotas en su casillero, siendo el colista al término de la tercera jornada y que ahora despide la cuarta con el mismo balance que los amarillos (1-3), con su triunfo merecido de hoy (85-81).

Algo intuía ya el propio Jaka Lakovic en la previa del duelo, no queriendo ni oír la palabra "fácil" en referencia al choque ante los catalanes y la verdad es que más allá de los deméritos de los claretianos, que fueron muchos, hay que poner en valor la fe y el hambre del equipo presidido por Marc Gasol, que ha sido mejor que su rival casi todo el partido.

Dentro del desastre general de los amarillos, tres hombres se salvan de la quema. Nico Brussino (22 valoración, 19 puntos, siete rebotes y dos asistencias), Miquel Salvó (16 valoración, 11 puntos, seis rebotes y una asistencia) e Isaiah Wong (15 de valoración, 16 puntos, dos rebotes y cinco asistencias).

Especialmente desacertado ha estado el juego interior de los grancanarios, donde ninguno de los cinco interiores ha dado la talla ante un equipo que llegaba con la vitola de ser el peor en defensa del campeonato y el que más puntos encajaba por partido.

El Granca da un paso atrás en su progresión en una semana en la que no cuenta con el bálsamo protector de la Basketball Champions League y al que le espera una semana muy larga para poder borrar las malas sensaciones dejadas en Fontajau.

Un mate de Sergi Martínez servía para inaugurar las hostilidades en Fontajau. La intensidad en defensa de los hombres de Moncho Fernández convertía la línea de tiros libres en la única fuente de anotación para el Granca en los primeros compases del duelo.

El Girona aceleraba con dos triples consecutivos de Livingston y un mate de Pep Busquets, mientras los amarillos anotaban su primera canasta de juego con una bandeja fácil de Nico Brussino (12-5).

Wong aparecía en escena para acercar posturas con dos canastones, pero dos nuevos triples gironís, de Mark Hugues, volvían a lanzar a los locales obligando a Jaka Lakovic a parar el partido a 3:56 para el final del primer acto, al doblar los catalanes a los grancanarios en el luminoso (20-10).

Reacción claretiana tras ser doblados en el marcador

Nico Brussino y Ziga Samar anotaban los dos primeros triples de los grancanarios para devolver el golpe en el reinicio del juego.

Los tiros libres de Geben mantenían al Girona con una exigua ventaja a pesar de la aportación de Samar con su segundo triple y de Angola, hasta que un palmeo sobre la bocina de Salvó colocaba el 23 iguales al final de un igualado primer asalto.

El propio Salvó con un triple liberado colocaba por primera vez por delante en el marcador a los isleños tras completar un 3-16 de parcial (23-26).

Sergi Martínez ponía fin a la sequía local y Maric le devolvía provisionalmente el mando en el marcador, entrando el partido en una fase sin un dominador claro. Dos canastas consecutivas de Wong y Brussino volvían a invertir la ventaja, optando el técnico local, Moncho Fernández por detener el juego a poco menos de seis minutos del descanso para ajustar sus piezas (29-30).

El Granca mería la directa con una canasta memorable tras un reverso de Wong y un 3+1 de Brussino (29-36).

Hughes cortaba la mala racha anotadora del Girona con un mate a una mano y Needham con un triple centrado acercaban posturas, optando Lakovic por detener el juego a dos minutos del descanso tras subir el 39-39 al marcador tras el intercambio entre Albicy y un nuevo triplazo de Hughes.

Remontada gironí

Salvó minimizaba el impacto de dos nuevos triples del Girona, obra de Livingston y Needham. Moncho Fernández lo paraba a falta de 26 segundos para el descanso para orquestar la última jugada de los suyos, aprovechando Busquets para cerrar la primera parte con un 47-43 con una bandeja sobre la bocina.

El tercer acto arrancaba con Pierre Pelos manteniendo en el partido a los grancanarios, mientras que el Girona dominaba con Juan Fernández, Sergi Martínez y un nuevo triple de Needham que mantenía un colchón de ventaja para los locales (56-51).

Cinco puntos consecutivos de Angola acercaban a los amarillos en la recta final del tercer acto, mientras Vila marraba dos triples, sufría un tapón y veía la tercera falta personal en unos minutos desafortunados del canterano gironí.

El Girona aprovechaba los errores claretianos para endosar un parcial de 6-0 que rompía Salvó con una canasta sobre la bocina para llegar al último asalto con un 64-59 en el luminoso.

Un final plagado de despropósitos

Kur Kuath inauguraba el último acto, pero Jaka Lakovic se veía obligado a congelar el reloj tras encajar dos tiros libres de Fjellerup y una canasta contra tablero de Sergi Martínez que amenazaba con despegar a los catalanes a menos de ocho minutos para el final del duelo (68-61).

Wong aparecía en escena con tres tiros libres convertidos en medio de las protestas de la afición de Fontajau. El partido se calentaba con un campo atrás discutido de los gironís, que le daba el balón a los amarillos que aprovechaban el regalo para endosar un triple de Albicy que llevaba a Moncho Fernández a solicitar un tiempo muerto a 5:55 del final, entre gritos de "qué malo eres", dirigidos al árbitro por la parroquia local (70-69).

El Girona entraba en una fase de desacierto de cara al aro claretiano. Los tiros libres se convertían en los protagonistas, tanto en los aciertos como en los errores. Needham decía adiós al partido al ver su quinta personal, pero Pepe Vildoza con cinco puntos consecutivos volvía a alejar a los locales, parándolo Lakovic a 2:26 para el final del partido (77-73).

Pep Busquets y Livingston con dos triples consecutivos herían de muerte a los claretianos, anulando la canasta entre ambas jugadas de Brussino y el técnico esloveno volvía a parar el crono a 1:06 en busca de un milagro de última hora (83-75).

Brussino recortaba diferencias desde fuera del arco, el Girona perdonaba en el tiro libre y Pelos reducía la ventaja a dos puntos. Moncho Fernández lo paraba a nueve segundos del final. Busquets anotaba sus dos tiros libres, Wong fallaba desde el triple y se confirmaba la tercera derrota del curso de los claretianos (85-81) que dan un paso atrás en su progresión, igualando el balance del cuadro catalán, que cerraba como colista la tercera jornada.