Jaka Lakovic, enfadado con la actitud de sus hombres tras la derrota del CB Gran Canaria ante el Girona: "Han ganado porque ellos querían la victoria más que nosotros"

El entrenador claretiano no entiende la falta de intensidad de sus hombres en el partido que ha supuesto su tercera derrota de la temporada

Jaka Lakovic se retira a vestuarios en el descanso en Fontajau.

Jaka Lakovic se retira a vestuarios en el descanso en Fontajau. / LOF

Santiago Icígar

Visiblemente enfadado compareció Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, en la sala de prensa del Pabellón de Fontajau, tras sufrir su tercera derrota de la temporada ante el Girona (85-81).

Como es habitual en el esloveno, felicitaba a su rival por la victoria en el inicio de su valoración del partido, para a continuación lanzar un claro dardo hacia sus hombres por la falta de actitud en un partido que era muy importante para los amarillos, reconociendo que el Girona ganó porque "querían más esta victoria que nosotros", resaltando que "para mí como entrenador es difícil de entender el sentido de necesidad o de urgencia con el que hemos entrado al partido, que no era el adecuado para el partido de hoy".

El jefe del banquillo claretiano reconoció también el buen trabajo defensivo de los hombres de Moncho Fernández, señalando que "muchos de nuestros errores se debieron a la intensidad y buena agresividad defensiva del Girona, provocaron que a partir del final del segundo cuarto el resto del partido fuimos a remolque y al final se decidió con dos abajo, con dos rebotes ofensivos del Girona que decidieron el partido".

Ante la falta de preguntas en la sala de prensa por parte de los medios locales, el esloveno se despedía con un lacónico "hay que seguir", en alusión a la falta de trabajo que le queda a su equipo para estar al nivel que él espera esta temporada.

