La Provincia sortea entradas dobles para los dos primeros partidazos de noviembre del Dreamland Gran Canaria

El Gran Canaria Arena vuelve a convertirse en el epicentro de la pasión amarilla con dos grandes encuentros que prometen hacer vibrar a toda la afición. Y para que no te pierdas ni un segundo de la acción, La Provincia te invita a vivirlo en directo con dos sorteos de 20 entradas dobles para cada partido.

Primer partido: Dreamland Gran Canaria vs. Morabanc Andorra

📆 Sábado, 1 de noviembre

🕗 19:00 horas

📍 Gran Canaria Arena – Zona Basket

El Dreamland Gran Canaria recibe al Morabanc Andorra en un duelo clave de la Liga Endesa, donde cada punto cuenta para escalar posiciones. Será una noche de máxima intensidad, con el público como motor del equipo. Si eres uno de los ganadores, podrás disfrutar de un ambiente electrizante, donde la pasión por el baloncesto se vive en cada jugada.

Segundo partido: Dreamland Gran Canaria vs. Spartak Office Shoes

📆 Miércoles, 5 de noviembre

🕗 20:00 horas

📍 Gran Canaria Arena – Zona Basket

Solo unos días después, el conjunto amarillo volverá a la pista para disputar un nuevo reto europeo frente al Spartak Office Shoes, en la Basketball Champions League. Una oportunidad perfecta para ver al Granca luchar por seguir haciendo historia en el continente.

Una experiencia que hará latir tu corazón amarillo

El público será, una vez más, el sexto jugador del Granca. Desde el primer salto hasta la última canasta, la energía de la afición será clave para empujar al equipo hacia la victoria. Quienes consigan una de las invitaciones podrán vivir una noche de emociones y disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para que lleves a un acompañante a cada partido.

💛 Un ambiente cargado de pasión amarilla, de energía, espectáculo y emoción con la grada vibrando al ritmo del juego y por supuesto, el orgullo de apoyar al Granca en su camino hacia la gloria.

🔥 La oportunidad de presenciar dos duelos cruciales en la lucha por avanzar en ambas ligas.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena los formularios de participación y acepta las bases de los sorteos. ¡Y ya estás dentro! Solo queda cruzar los dedos y esperar el pitido inicial.

Formulario de participación para el partido del día 1 de noviembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Morabanc Andorra / LA PROVINCIA

Formulario de participación para el partido del día 5 de noviembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Spartak Office Shoes / LA PROVINCIA

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de las entradas para el partido del 1 de noviembre se realizará el viernes 31 de octubre, mientras que los ganadores del encuentro del 5 de noviembre se anunciarán el martes 4 de noviembre al mediodía.

Los afortunados serán contactados directamente por La Provincia mediante los datos registrados en su cuenta de usuario. Por eso, recuerda revisar y actualizar tu información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) desde la sección 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

No te quedes en el banquillo: dos partidos, dos sorteos y 40 oportunidades de ganar.

Vive el baloncesto en su máxima expresión, siente el rugido del Gran Canaria Arena y anima al Granca a por la victoria.

💛🏀 La emoción de la Liga Endesa y la Basketball Champions League se vive con La Provincia… y contigo en la grada.

¡Mucha suerte y que gane el Granca! 💛🏀