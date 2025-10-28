Nico Brussino encuentra la luz en el CB Gran Canaria para recuperar su versión 'Top'

Resurrección argentina. Después de un arranque de temporada en el que no se le vio del todo cómodo y, sobre todo, se mostró errático en sus lanzamientos, Nico Brussino ha conseguido reencontrarse. El alero claretiano, que es uno de los tótems de la plantilla de Jaka Lakovic desde la llegada del esloveno a la Isla, rompió con esa dinámica tras el encuentro ante el Le Mans en la Champions League, dejando atrás esas sensaciones dubitativas para ir acercándose a su versión más afinada.

El comienzo de curso para el internacional argentino distó mucho del papel al que está destinado dentro de esta plantilla. Ante Unicaja y Real Madrid no anotó ni un solo triple, quedándose además sin anotar en el Movistar Arena. Asimismo, en el estreno del Gran Canaria en casa, en la BCL frente al Le Mans, solo pudo sumar seis puntos, con un único tiro anotado desde el 6,75, a los que añadió tres tiros libres.

La realidad es que este Granca, sin un Brussino al nivel que ha ofrecido en las últimas temporadas, no funciona igual. Una circunstancia que se ha notado al analizar el rendimiento colectivo de la maquinaria insular.

Un giro radical en su aportación

A pesar de esos malos días en la oficina, el salto cuantitativo del exterior isleño ha sido tremendo tanto en la anotación como en el acierto. Ha pasado de promediar, en sus primeros cuatro partidos —contando ACB y Champions—, 6,5 puntos con un 21% en triples a 17,6 puntos con un 47% de acierto en los últimos tres. La mejoría es más que evidente. Además, ha coincidido con los dos mejores choques de la temporada hasta ahora para el CB Gran Canaria (ante Manresa y KK Spartak), aunque también con la mala actuación claretiana en Girona.

Por otra parte, ese cambio también se refleja a nivel colectivo: Brussino se ha posicionado como el jugador con mejor rating ofensivo —la estadística que mide la cantidad de puntos anotados por un jugador o un equipo cada 100 posesiones— de toda la plantilla, con 108,3 puntos. Y, al mismo tiempo, se nota mucho su ausencia en la pista, ya que sin él sobre el parqué los amarillos apenas anotan 99,8.

Un asistente fiable

Más allá de eso, es evidente que el de Las Parejas debe seguir mejorando en otros aspectos. Lo cierto es que en las últimas temporadas se había convertido en un filón para los interiores, siendo capaz de encontrarles con mucha facilidad tras el bloqueo directo. De ello se beneficiaron Khalifa Diop, Balcerowski, Happ y hasta el propio George Conditt, que abandonó el club el pasado verano. Aun así, por ahora no parece que haya cuajado esa conexión con Kur Kuath, y tampoco ha funcionado ese movimiento con Tobey, al que sí nutrió de asistencias la temporada pasada.

En ese sentido, cobra todavía más importancia su peso en el libreto ofensivo de Lakovic. Esta circunstancia, aunque parezca un detalle más, suele ser clave para conectar a los interiores dentro del sistema y de los propios partidos. Es más, ante la ausencia de esa capacidad de nutrir a los hombres altos insulares, se les está notando más inconsistentes de lo que deberían en ataque. No obstante, esa labor de distribuidor la está ejerciendo, por ahora, Braian Angola.

Lo cierto es que Brussino ha visto la luz y ahora debe ser capaz de arrastrar a sus compañeros con él. En su quinta campaña consecutiva de amarillo —la sexta, si contamos el medio curso que vivió en la 2017-18—, es una de las referencias de un plantel en el que tiene que ser uno de los líderes. Por ello, que haya dado este paso al frente es una buena noticia entre los vaivenes colectivos de un equipo inestable. Ahora, más que nunca, el Granca necesita la mejor versión de Nico y, a su vez, que tome las riendas para reconducir el rumbo de los claretianos.