Mike Tobey, pívot del CB Gran Canaria: «El partido ante el Morabanc Andorra es clave para poder jugar la Copa del Rey»

Mike Tobey, en su segundo curso en el Granca, destaca la importancia del choque del sábado en el Arena ante el Andorra, a pesar de estar en octubre, para jugar un torneo del KO en el que él nunca ha faltado.

Esta es su segunda temporada en el Dreamland Gran Canaria, ¿cómo se siente en el club y en la Isla?, ¿mejor o peor que en Tenerife en su etapa en el Canarias?

Me tratan muy bien (risas), estoy muy cómodo aquí. Es mi segundo año, ya entiendo lo que quiere de mi Jaka (Lakovic) y sus sistemas. Estoy muy ilusionado con esta segunda temporada.

¿Son tan difíciles de entrender los sistemas de Jaka Lakovic para los jugadores que llegan nuevos cada temporada al equipo?

Hay mucha táctica que aprender, él sabe mucho de baloncesto y lo cierto es que sus tácticas en la pista funcionan muy bien. Es cierto que a los nuevos siempre les cuesta un poquito más y también que hay algunos jugadores que no han tenido anteriormente en sus carreras ningún entrenador de ese perfil o ni siquiera han jugado en Europa. Todavía estamos en ese proceso de aprendizaje y la temporada es larga.

¿En qué momento se encuentran actualmente, después de venir de ganar tres partidos consesutivamente y pierden ante el Girona que llegaba a la cita sin conocer la victoria?

Necesitamos aprender rápido, porque la ACB no perdona. Todos los equipos son complicados de ganar, el Girona estaba 0-3 y era difícil ganar allí. Por momentos no estuvimos concentrados y no estuvimos bien y por eso perdimos contra ellos. No supimos reaccionar. Si queremos llegar a la Copa, necesitamos ganar partidos.

Esos apagones en el juego del equipo, ¿cómo y por qué se producen en los jugadores?

Es algo normal en el deporte. Hay momentos buenos y malos. Necesitas seguir, es como la vida, no puedes estar siempre al cien por cien, no siempre vas a meter todos los tiros o vas a ganar todos los partidos. Pero lo que haces después es lo que marca que tipo de jugador eres.

Les visita este sábado un equipo que también está necesitado de puntos, como es el Morabanc Andorra, ¿qué partido espera?

Sabemos que ellos vienen a luchar. En la ACB cualquier equipo puede ganar a cualquier otro. El año pasado vimos que el Coruña, que ya no está en la competición, le pudo ganar al Barça y al Real Madrid. La liga no perdona. Tenemos que ir al partido sabiendo que ellos van a luchar y que nosotros tenemos que luchar de la misma manera si queremos ganarles.

Aunque todavía falta mucho para acabar la primera vuelta, ¿el partido del sábado ante el Andorra qué importancia le da?

Es un partido clave. Es muy importante y más como es nuestro caso, al tener una semana para prepararlo. Tenemos que llegar bien al partido. Si jugamos bien, pero no metemos porque no es nuestro día y perdemos, es algo que puede pasar. Pero no podemos ir sin estar preparados física y mentalmente para jugar. Estoy seguro que contra ellos esto no va a pasar. Tenemos muchos veteranos que sabemos que este partido es muy importante para la Copa.

Comentaba Andrew Albicy que para él sería un fracaso no clasificarse para la Copa, ¿qué piensa usted al respecto?

Yo quiero jugar la Copa, es una de las cosas que más me gusta jugar cada temporada. Nunca me he quedado sin jugarla. Para mí si no estamos en la Copa estaré muy enfadado y triste porque tengo muchas ganas de jugarla.

¿Hasta que punto no ayuda en medio de un mal inicio de liga como este que al Tenerife le vayan tan bien las cosas y que sean los líderes de la ACB?

Es cierto, pero también lo es que todavía estamos en octubre. Ellos tienen un buen equipos y jugadores que llevan allí treinta años (risas). Tienen mucha química y están jugando muy bien, pero sólo debemos de pensar en nosotros, saber que la temporada es larga y que si aprendemos tenemos mucho potencial. Por momentos hemos demostrado el potencial que podemos llegar a tener como equipo. Un momento en el que jugamos muy bien fue la primera parte contra el Málaga (Unicaja), aunque hemos perdido en ese partido, pudimos demostrar que ese es el equipo que podemos llegar a ser si estamos concentrados y haciendo todo como queremos.

Tenemos que preguntarle por su compañero Kur Kuath. El otro día el propio Jaka Lakovic reconocía que le está costando adaptarse a la exigencia de esta ACB, ¿qué consejo le puede dar para evitar cargarse tan rápido de faltas personales?

Es difícil. Va a aprender. Tiene la experiencia de haber jugado anteriormente dos años en LEB Oro y sabe como jugamos en España. Sé que va a aprender y va a mejorar en el tema de las faltas. Él juega agresivo, buscando hacer tapones y necesitamos que siga haciéndolo.

De los tres compañeros que tiene este año en el cuatro -Louis Labeyrie, Pierre Pelos y Eric Vila- para formar pareja en el juego interior, ¿con cuál de ellos siente que tiene más química?

Me siento bien con los tres. He jugado con Pepe -Pelos- el año pasado, también con Labeyrie cuatro años en Valencia y con Eric me es muy fácil jugar.

Haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿por qué el equipo ha comenzado tan flojo en general en los porcentajes de tiro?

Sólo puedo hablar de mí. He tenido partidos en los que no he metido muchos puntos, pero esto pasa en el deporte. Estoy trabajando para mejorar en este apartado e intentando coger más ritmo en los entrenamientos.

En el caso del mal porcentaje en tiros libres del equipo, ¿cómo se puede mejorar, sabiendo que no es lo mismo en los entrenamientos que en un partido?

Sólo puedes seguir practicando para aumentar tu nivel de confianza, cada persona tiene su manera para lograrlo. En mi caso, todo pasa por trabajar más.

¿Qué le está pareciendo la Basketball Champions League en comparación con la Eurocup?

Las dos competiciones tienen cosas buenas. Al jugar más partidos en la Eurocup se puede coger el ritmo más fácil. Pero, para este paahora por ejemplo, necesitamos entrenar más y en este sentido nos va mejor tener una semana para aprender.