CB Gran Canaria - Morabanc Andorra (previa): en busca de la obsesión por las cosas bien hechas

No ganar al Morabanc Andorra mañana por la tarde (19.00 horas, Dazn) encendería la alarma roja de peligro de cara a poder perder el primer objetivo de la temporada para el Dreamland Gran Canaria, clasificarse para la Copa del Rey de Valencia. A pesar de ello Jaka Lakovic quiso quitar trascendencia al duelo pidiendo a sus hombres que no se obsesionen por lograr la victoria, sino «por hacer las cosas bien», ya que en su opinión ese es el único camino hacia el éxito. Perder el tiempo en hacer el cuento de la lechera no entra de momento en la cabeza del técnico balcánico que dejó clara su voluntad de que la falta de actitud mostrada por sus hombres en Girona no vuelva a repetirse y mucho menos ante su afición esta tarde.

La penúltima posición de la tabla que ocupa el equipo del Principado a estas alturas de la película, no debe de llevar a engaño, ya que el Granca, que es el decimocuarto, cuenta con el mismo balance negativo que su rival, una victoria y tres derrotas y sólo el basket average les separa de la zona roja de la tabla.

Mientras los andorranos tropezaban en su último partido liguero en Bilbao (81-71), los claretianos hacían lo propio contra todo pronóstico ante el Girona, en un partido inexplicable que ha complicado su situación en la tabla cuando se llevan disputadas tan solo cuatro jornadas.

La visita de los cuatro jinetes con pasado claretiano -Kyle Kuric, Stan Okoye, Artem Pustovyi y Ferran Bassas- le añade un componente emocional al partido que Lakovic quiso minimizar recordando a la afición que mañana por la tarde «vestirán de azul».

Igualdad histórica

En los 23 cruces directos entre grancanarios y andorranos en la ACB, la balanza favorece ligeramente a los primeros, que se han impuesto en 12 ocasiones.

Sin embargo, en su última visita al Arena, fue el equipo del Principado quien se llevó el triunfo en la jornada 20 del pasado curso (94-106), ya con Joan Plaza capitaneando la nave, en un encuentro en el que los de Jaka Lakovic dilapidaron una renta de 18 puntos, dejándose comer la tostada ante su afición, liderados por Jerrick Harding que anotó 24 puntos.

El Dreamland Gran Canaria ha tenido tiempo para preparar a conciencia el partido en una semana sin compromisos continentales, corrigiendo los múltiples errores cometidos en Girona.

Todos los jugadores están disponibles

Ambos contendientes tienen sus respectivas enfermerías liberadas de inquilinos, por lo que tanto Lakovic como Joan Plaza contarán con todos sus hombres disponibles para el encuentro de esta tarde en el Arena.

A pesar de su mal inicio de curso, el técnico andorrano avisó en la previa del duelo que su equipo «irá a más, somos lo que somos, un país y un equipo pequeño, pero estamos orgullosos de ser así».

Del Granca, Plaza destacó al plantel amarillo, poniendo el ejemplo de «Brussino», del que afirmó que «podría jugar en el Madrid, el Barça, el Maccabi o el Bayern». «Han mantenido su columna vertebral con un pívot tirador y otro con un perfil más interior, han fichado a Wong y Angola que son killers que anotan con mucha facilidad y tienen a Salvó y a Albicy», recordando que entrenó en el pasado al base galo.