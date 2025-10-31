Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, considera que para ganar al Andorra "debemos obsesionarnos en hacer nuestras cosas bien"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic admitió en su comparecencia previa al encuentro de mañana en el Arena (19.00 horas), ante el Morabanc Andorra, que tras la última derrota en Girona, "hemos tenido una semana sin partido entre semana para analizar lo que hemos hecho mal y para preparar el partido ante el Andorra, nos hemos focalizado en aspectos de nuestro juego y en mejorar, porque allí hubo cosas que estábamos preparados para hacerlas mejor y no lo hemos conseguido hacer, por lo que tenemos que hacerlo mucho mejor el sábado, en nuestra cancha, para poder lograr una victoria que tanto necesitamos".

De cara al partido de mañana no se esperan bajas, afirmando el esloveno que "todos los jugadores han entrenado toda la semana y a falta de dos entrenos todos deberían de estar disponibles para jugar".

Canalizar el enfado del pasado sábado

El esloveno se sinceró sobre el grado de enfado que alcanzó tras la inesperada derrota ante el Girona: "estuvimos enfadados por la derrota, siempre cuando compites quieres ganar, pero a partir de ahí, haciendo análisis la reflexión y el enfado la verdad es que era grande, porque nos habíamos preparado para enfrentarnos a un equipo que juega agresivo y las cosas no las ejecutamos como las habíamos preparado, sobre todo en el movimiento del balón, en ataque, ser agresivos en defensa y todas estas cosas en las que hemos fallado hemos intentado prepararlas mucho mejor esta semana y estamos dispuestas a hacerlas, porque esta liga te obliga a jugar colectivamente, pasándose y moviendo el balón, para sacar ventajas y aguantarlas luego, que es lo que no conseguimos hacerlas en Girona".

En cuanto a la evolución de las nuevas incorporaciones indició en que "seguramente queda más trabajo, están trabajando duro cada día para dar estos pasitos hacia adelante, en algunos casos cuesta más que en otros, pero todavía queda mucha mejora por delante, la necesitamos hacer lo antes posible y mientras, necesitamos estar muy humildes para defender y correr mucho más duros, para sacar victorias porque nadie te espera ni en la liga ni en la Champions".

Sobre la actitud y mentalidad de sus jugadores en determinados partidos, el técnico balcánico matizó que "por la tendencia del baloncesto actual hacia un juego más rápido, más alto, por toda esta mentalidad, el esfuerzo y actitud, al final es la raíz de todo, porque tener el esfuerzo y la mentalidad necesaria en el momento de hacer las correcciones en el juego, es el lugar de donde al final sale una ayuda demasiado tarde, un rebote demasiado tarde o blando, por eso cuando el equipo se presenta en un partido con esta energía evitamos todos esos posibles errores, es algo que necesitamos tener desde el principio, después podemos hablar de errores tácticos o fallos en la preparación, pero sin esfuerzo no se puede".

La importancia del partido

Respecto a las palabras de Mike Tobeyconsiderando el partido de mañana como clave para la clasificación para la Copa del Rey, Lakovic afirmó que "siempre vamos partido a partido y el siguiente siempre es el más importante, somos conscientes tanto de la importancia del partido y de sumar, porque no queremos perder la conexión con la parte alta donde se va a pelear por estar en la Copa, pero tenemos que hacer nuestras cosas bien y no debemos obsesionarnos solo con la victoria, sino por hacer las cosas bien, porque cuando las hacemos bien, jugamos y competimos bien, y estamos siempre en disposición de ganar". "Cada uno de nosotros en el rol que nos toca debemos de hacer nuestras cosas bien, porque solo con la suma de todos vamos a competir muy bien, así que confío que nuestros jugadores son conscientes y van a tener una buena respuesta en el partido", afirmó.

Ante la presencia de cuatro exclaretianos en el Andorra -Artem Pustovyi, Kyle Kuric, Stan Okoye y Ferran Bassas-, el entrenador isleño destacó que "es un rival que viene al igual que nosotros con ambición, cada jornada jugamos con ese sentido de urgencia por sumar victorias, esto no cambia para ninguno de los dos, no podemos pensar que ellos vienen aquí más necesitados que nosotros, vienen viejos conocidos en el equipo que han hecho aquí buenos años, han sumado para el club, pero mañana se visten de azul y nosotros debemos de estar preparados para competir bien".

Desmontando al rival

Catalogó al rival de mañana como "muy peligroso", destacando "su efectividad en transición, la capacidad de tiradores como Kyle Kuric, Aaron Best, Shannon Evans, Ferran Bassas y su potencial físico por dentro con Pustovyi, Pons, Mckoy y otros, por eso nos espera un partido duro en el que tenemos que estar muy bien para ganar".

Lakovic recalcó su intención de no perder el tiempo en hablar de "la necesidad del Andorra o de la victoria, creo que todos somos conscientes de lo que necesitamos hacer y sumar victorias, pero para ello debemos de pensar en hacer nuestras cosas bien, no pensando solo en la victoria, porque el triunfo viene precisamente cuando hacemos las cosas bien, debemos preocuparnos en hacer nuestro trabajo bien".