El CB Gran Canaria aparta sus fantasmas y convence ante el Morabanc Andorra

Partido serio del Dreamland Gran Canaria ante un Morabanc Andorra que no pudo igualar la intensidad en defensa y el acierto en ataque de los claretianos, que fueron capaces de apartar sus fantasmas para brindar a sus aficionados la segunda victoria del curso (102-85).

No era fácil motivarse ante un rival que visitaba la Isla como penúltimo de la tabla, pero el tirón de orejas de Jaka Lakovic a sus hombres tras el desastre de Girona, surtió el efecto deseado y los amarillos lograron cuajar un partido sin fisuras en el que por primera vez en el curso colocaron tres dígitos en su casillero de puntos.

Mike Tobey, con 23 créditos de valoración, fue el mejor de los claretianos (20 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias), junto a Braian Angola (21 valoración y 20 puntos). Kur Kuath, a pesar de ver dos faltas en el primer asalto supo reconducir su inercia negativa y dominar en la pintura en su mejor partido hasta el momento.

El Arena, como era de esperar, brindaba una calurosa ovación a sus cuatro ex -Kyle Kuric, Ferran Bassas, Artem Pustovyi y Stan Okoye- durante su presentación, antes de que se desatasen las hostilidades sobre el parqué. Además, Nico Brussino recibía de manos del presidente claretiano, Sitapha Savané, un póster conmemorativo por convertirse en el máximo triplista histórico del club sumando todas las competiciones.

Dos tiros libres convertidos por Mike Tobey inauguraban el electrónico tras un primer minuto plagado de errores a ambos lados de la cancha. Brussino engrosaba su leyenda con el primer triple de la noche, que encontraba respuesta en Stan Okoye que devolvía el golpe con dos triplazos consecutivos que colocaban las tablas en el marcador (7-7).

Tobey y Labeyrie se sumaban al duelo triplista para recuperar el mando en plaza. El Morabanc Andorra se veía desbordado en el ecuador de un primer asalto en el que el acierto claretiano les permitía doblarles en el luminoso (20-9).

Joan Plaza optaba por no detener el juego y Pons respondía a su confianza convirtiendo un triple que rompía la racha amarilla. Los grancanarios veían recortada su ventaja por debajo de la línea psicológica de los 10 puntos gracias a un Aaron Best que cargaba con una personal a Kur Kuath (26-17), aunque compensaba antes de ser sentado con un mate espectacular y un tapón, tras ver la segunda amonestación.

El intercambio de golpes final, con los triples de Tobey y Pons incluidos dejaban un 30-22 al final del primer asalto.

Intento de rebelión sofocado

El intento de rebelión andorrano en el arranque del segundo acto, liderado por Best y Udeze era sofocado en parte por Tobey y Salvó.

El partido bajaba en ritmo y en acierto. Los errores del Morabanc le costaban dos canastas consecutivas de Brussino y Angola, pero los andorranos despertaban con dos triples consecutivos de Kuric y McKoy que llevaban a Jaka Lakovic hasta el pedal del pánico a 3:03 para el descanso, con un 42-35 en el luminoso.

Primer 'angolazo' de la noche

Un angolazo en el reinicio del juego servía como respuesta de los amarillos aunque el colombiano perdonaba el adicional desde la zona de castigo y Vila seguía los pasos de su compañero para poner de nuevo tierra de por medio. Angola repetía desde fuera del perímetro. Kuric y Bassas minimizaban el golpe en la recta final de la primera parte, para llegar al descanso con un 55-42.

Tobey y Brussino eran los primeros en golpear en el arranque del tercer acto, pero Okoye respondía con un triple antes de entrar en un intercambio de golpes que al Granca le bastaba para tener controlado el marcador sin pasar apuros.

La ley del ex hacía acto de presencia con Pustovyi y Kuric, este último despertaba las alarmas en el banquillo de Jaka Lakovic que optaba por parar el juego para evitar la aparición de viejos fantasmas a 4:16 para el final del tercer acto (63-56).

Un triple de Wong era jaleado por la marea amarilla, Ziga Samar y Mike Tobey estiraban el chicle con sus canastas, pero el Andorra, aunque se negaba a entregar la cuchara antes de tiempo, no tenía la lucidez en ataque necesaria para que a los amarillos les entrasen dudas, llegándose al último acto con un 79-60 que dejaba el choque listo para sentencia, salvo cataclismo.

Victoria plácida

Con la tranquilidad del marcador a favor, el Granca se gustaba sin perder un ápice de seriedad en su juego, moviendo con criterio la pelota, encontrando buenos tiros y hurgando en la herida abierta de los andorranos que a pesar del acierto de McKoy y Kuric desde fuera del arco, no ponían nerviosos a los amarillos que tiraban de los triples de Angola -el colombiano convertía tres- y Albicy para desarticular cualquier tipo de sorpresa.

El ritmo anotador de los claretianos les permitía superar por primera vez en la temporada en ACB los tres dígitos en el marcador, maquillando el Andorra el marcador con un parcial final de 0-6 que colocaba el definitivo 102-85 en el luminoso.