El CB Gran Canaria ya vislumbra la siguiente fase de la BCL con un posible derbi canario en el horizonte

Europa este curso se cuece a fuego rápido. La Basketball Champions League, a diferencia de la Eurocup, cuenta con un formato de grupos cortos que aportan estímulos constantes y en los que cada partido es bastante importante. Por eso, tras lograr tres victorias en sus tres primeros envites, el Dreamland Gran Canaria tiene la oportunidad de asegurar su continuidad en el torneo este miércoles, en el Arena (20.00 horas, Courtside 1981), si tumba al KK Spartak de Subótica.

Los amarillos han sabido dominar el escenario continental hasta el momento, aunque la noche en la que recibieron al Le Mans en Siete Palmas tuvieron más dificultades para quedarse con el triunfo. Aun así, sumaron una victoria holgada ante el Benfica en su estreno en la BCL y también vencieron a los serbios en un duelo parejo disputado en la acogedora, según palabras del propio entrenador claretiano, Jaka Lakovic, ciudad de Subótica, el pasado 21 de octubre.

A 40 minutos de completar el primer objetivo

Con esos resultados, ganar de nuevo al KK Spartak supondría que los grancanarios ya tendrían en su mano, como mínimo, el billete para disputar el Play-In que da acceso al Round of 16 de la Champions. Independientemente de lo que ocurra en el otro duelo del grupo, el que enfrenta al Benfica con el Le Mans en Portugal.

Este Play-In es una eliminatoria extra, al mejor de tres partidos, que deben disputar los segundos y terceros clasificados de cada grupo de esta fase regular para continuar en la competición. Esta serie, que se disputaría en enero, añadiría una más carga a una plantilla, la claretiana, que esta campaña es bastante veterana.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el Gran Canaria complete, a falta de dos jornadas, su clasificación directa para el Round of 16 y se lleve el premio gordo. Un triunfo amarillo, con el basketaverage ganado sobre el Spartak, sumado a otro del Benfica sobre el Le Mans, certificaría la presencia del conjunto dirigido por Lakovic en la siguiente fase del campeonato, evitando el Play-In y accediendo directamente a un tramo del torneo donde el nivel se elevará notablemente.

Un derbi europeo en el horizonte

Aunque la clasificación no está hecha, el Dreamland Gran Canaria puede ir mirando lo que se encontrará próximamente en esta BCL, ya que durante estas semanas se irán definiendo los equipos que accederán a la siguiente ronda de la competición. De hecho, ahora mismo podría darse un auténtico bombazo en forma de hito histórico para el baloncesto canario. Y es que, en caso de que el Granca acabe como campeón de su grupo, se cruzaría en el Round of 16 con el primero del grupo D, posición que actualmente ocupa La Laguna Tenerife.

Los tinerfeños ganaron la semana pasada al Tofas Bursa turco, a domicilio, en un duelo directo por el liderato, y se han posicionado de una manera formidable para acabar como líderes, un escenario que brindaría un nuevo episodio de la rivalidad moderna existente entre los amarillos y los aurinegros. Ambas entidades han vivido enfrentamientos en competición doméstica y también en la Copa del Rey, donde se vieron las caras en el torneo del KO en Badalona, en 2023, con un triunfo canarista en cuartos de final. No obstante, este posible enfrentamiento dejaría para la historia los primeros partidos entre dos equipos canarios en una competición europea.

Ese hipotético grupo I del Round of 16, en el que estarían encuadrados tanto el Gran Canaria como el Tenerife, lo completarían —a falta de tres jornadas— los ganadores de las eliminatorias de Play-In entre el Promitheas Patras y el Nymburk checo, y la del Szolnoki Olajbányász húngaro con el Igokea bosnio.