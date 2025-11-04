CB Gran Canaria - KK Spartak (previa): un aperitivo clave antes de un doble duelo fundamental

Las cuentas de la lechera nunca son buenas, pero a veces son inevitables. El Dreamland Gran Canaria afronta mañana uno de esos partidos que abren o cierran esas «oportunidades» de las que habla Willy Villar, el director deportivo claretiano, cuando hace referencia a los objetivos de cada año. El careo a ante el KK Spartak (20.00 horas, Courtside 1981) en el Arena se antoja vital para los amarillos, ya que un triunfo dejaría casi hecho su pase para el Round of 16 de la BCL, algo que puede confirmarse en caso de una victoria del Benfica ante el Le Mans.

La idea de saltarse ese Play-In, al que van el segundo y el tercero del grupo, supone, para un equipo muy veterano y cuyo trote en los aviones resulta agotador, un oasis en el desierto. Sin embargo, aunque lo inmediato suele ser lo más importante, la escuadra de Jaka Lakovic sabe que el termómetro real que va a testar la temperatura de este proyecto en el primer tramo de la temporada, una vez ya tiene bastante adelantados los deberes europeos, pasa por sus dos siguientes envites en la ACB: la visita al Breogán y el recibimiento al Joventut en Siete Palmas.

Un Spartak que ha demostrado fortalezas

No obstante, no cabe espacio para la duda y no se puede fallar en Europa. Este Spartak ya demostró, en el partido disputado en territorio balcánico, que tiene armas para imponerse. Así de claro lo dejó el combo Olivier Hanlan, el mejor jugador del conjunto de Subótica, cuando no se cansó de superar a sus pares insulares en los unos contra unos del encuentro de hace unas semanas. Además, como equipo, los pupilos de Vladimir Jovanovic son eficientes en el lanzamiento y van bien al rebote, donde la figura del pívot Shevon Thompson cobra mucha relevancia.

En esa última faceta va a ser clave ver qué pieza del juego interior se queda fuera de la lista. El tema de los cupos es un dolor de cabeza para Lakovic y, elija a quien elija, pierde tanto potencia como físico. Esa circunstancia, que va a ser primordial salvo arreglo de aquí hasta final de curso, lo coloca en un embrollo. Aun así, el propio técnico señaló que la elección del descarte depende del «rival al que nos enfrentemos. Por ahora no hemos repetido, pero no descarto que suceda». La duda está ahí y no la compartirá con el plantel hasta la sesión de tiro previa.

Convertir la declaración de intenciones en reacción

Lo cierto es que el Granca viene de ganar al Andorra en casa y de lamerse sus propias heridas después de la derrota en Girona. A nivel colectivo, la escuadra claretiana sumó en confianza, a pesar de que debió apretar un poco más en el tramo final pensando en el average. Mejoraron Tobey y Kuath, Angola estuvo cómodo y hasta Pelos se soltó la melena con cuatro asistencias, su tope en ACB. Pero ni el rival es la vara de medir, ni el nivel global permite catalogar lo sucedido el sábado como una reacción, aunque sí como una declaración de intenciones a refrendar.

Para el Gran Canaria, esta batalla ante un Spartak invicto en la Liga Adriática y que viene de ganarle al Estrella Roja de Euroliga es una afrenta para rubricar su dominio europeo y acercarse a la siguiente fase. Eso sí, es solo un aperitivo de lo que vendrá después en la ACB, porque, a diferencia de lo acontecido en la BCL, es en la competición doméstica donde los amarillos tienen menos red para poder estar en la Copa del Rey.