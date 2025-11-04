A qué hora juega mañana el Dreamland Gran Canaria y cómo puedo ver gratis el partido contra el KK Spartak Subotica de la Basketball Champions League

El Dreamland Gran Canaria tiene la oportunidad este miércoles 5 de noviembre de asegurar su clasificación para la siguiente fase de la Basketball Champions League. El enfrentamiento ante el KK Spartak Subotica será decisivo para determinar qué equipo se consagra como líder del grupo H. Este emocionante partido, correspondiente a la cuarta jornada de la competición, se disputará en el Gran Canaria Arena a las 20:00 horas y podrá seguirse en directo y gratis.

El equipo liderado por Jaka Lakovic ha completado una primera vuelta de competición impecable. Tras enfrentarse a los tres rivales de su grupo, los claretianos han conseguido victorias e todos los encuentros, y lideran su grupo con comodidad. Por ello, sumar un triunfo frente al conjunto serbio les permitiría asegurar de manera virtual su pase a la Round of 16. Además, una victoria contra el KK Spartak les garantizaría, como mínimo, el acceso al play-in, una ronda previa antes de avanzar a la segunda fase.

Liga Endesa: Dreamland Gran Canaria - Morabanc Andorra / Efe

Después de vencer al SL Benfica, al Le Mans Sarthe Basket y al propio KK Spartak Subotica, los amarillos buscarán completar el pleno de victorias este miércoles en casa.

Así fue el partido de ida

Los dos equipos se enfrentaron hace dos semanas en esta misma competición, en un duelo que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en el pabellón del KK Spartak Subotica. El partido estuvo marcado por la intensidad esperada de ambos conjuntos, pero los amarillos demostraron su carácter y lograron imponerse por 10 puntos en un choque clave para mantener vivas sus aspiraciones de ser líderes de grupo de cara a este enfrentamiento en casa.

El CB Gran Canaria dominó en todos los aspectos del juego y acabó por delante en todos cuartos del encuentro. La victoria en esta visita complicada ha servido al conjunto amarillo para ser uno de los mejores equipos de la competición.

Cómo ver gratis el Dreamland Gran Canaria - KK Spartak Subotica

El balón comenzará a volar en el Gran Canaria Arena este miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas (21:00 hora peninsular). Si no puedes asistir al pabellón, no te preocupes, ya que podrás disfrutar del partido en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA.

Los seguidores de Dreamland Gran Canaria podrán disfrutar de su partido contra el KK Spartak Subotica a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder, solo es necesario registrarse en el sitio web y disfrutar de este partido, así como de otros duelos del torneo europeo. Además, se pueden encontrar resúmenes y reportajes sobre la competición continental organizada por la FIBA.

En LaProvincia.es podrás encontrar toda la información de este y de todos los partidos del CB Gran Canaria durante su participación en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.