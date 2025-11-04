Jaka Lakovic habla sobre el regreso a las canchas de Carlos Alocén: «Está trabajando poco a poco y va bien»

El retorno a las pistas de Carlos Alocén está cada vez más cerca. Aun así, habrá que ir con pies de plomo. Así lo explicó Jaka Lakovic, técnico del Dreamland Gran Canaria, en la previa del duelo de mañana, que enfrentará a los amarillos con el KK Spartak en el Arena (20.00 horas, Courtside 1981), correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Basketball Champions League.

El base maño, que sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha en un partido de Eurocup, a domicilio ante el Wolves Vilnius el pasado 22 de enero, continúa con su recuperación y ya lleva un par de semanas trabajando en solitario sobre la pista. Ante ese panorama, Lakovic aclaró que todo «va en la línea marcada por el cuerpo médico; por ahora, Carlos está trabajando poco a poco y va bien. ¿Los plazos? No lo sé. No hay un plazo fijo», explicó el esloveno.

La vuelta de Carlos Alocén a las canchas sería una gran noticia para los insulares en muchos sentidos, pero entre ellos está el de completar el roster en la BCL. En esta competición europea hay que incluir en el acta del partido a cinco jugadores de cupo, una cuestión por la que ha ido entrando el canterano Eetu Heinonen en los tres encuentros disputados hasta el momento, y se ha tenido que descartar a uno de los hombres del juego interior: Labeyrie, Pelos y Kuath han sido los que han rotado.

Ante ese escenario, el entrenador claretiano argumentó que las permutas para decidir quién será el jugador descartado dependerán, sobre todo, del «rival al que nos enfrentemos. Pensamos en los posibles emparejamientos y las posibles opciones contra ciertos contrarios. Para mí, es lo más importante a la hora de tomar la decisión. Por ahora no hemos repetido, pero no descarto que suceda en el futuro y no hay que darle mayor trascendencia; va a ser una cuestión del momento y lo tienen que entender así».

El Spartak, un rival que solo ha perdido con el Granca

Mañana, en el Gran Canaria Arena, se presentará un KK Spartak que solo conoce la derrota esta temporada frente al conjunto amarillo. El resto de sus partidos los ha ganado, incluyendo el del pasado fin de semana ante el Estrella Roja, uno de los gigantes del baloncesto serbio. Lakovic comentó que el club de Subótica está haciendo un «buen trabajo en los últimos años y está creciendo mucho porque han aumentado su presupuesto. Puede que no tengan una gran historia europea, pero nos lo van a poner difícil. Son sólidos, juegan bien y tienen físico».

A la hora de señalar las principales amenazas de los balcánicos, el técnico isleño remarcó lo vital que será frenar a sus «generadores y anotadores, especialmente a Olivier Hanlan, que en el primer partido nos hizo mucho daño. También tienen por dentro a Shevon Thompson, que domina en la pintura tanto en el poste bajo como en el rebote ofensivo. Luego destacaría a Danilo Nikolic en esa posición de ala-pívot, que hace muchas cosas bien. Es un equipo completo y versátil».

Seguir mejorando y ser fieles a sí mismos

Además, el preparador grancanario declaró que también resultará clave que su equipo desarrolle su «estilo de juego; debemos crear nuestra confianza desde la defensa e intentar atacar en transición. Solo el primero del grupo pasa directamente a la segunda fase, y es un factor importante para afrontar estos duelos. Tenemos que estar mentalizados para mañana».

En cuanto a la mejoría vista frente al Morabanc Andorra el pasado sábado, el ex del Ulm aseveró que ve a este Granca dando «pasitos hacia delante, tanto en nuestro juego como a la hora de entender mejor las cosas, aunque nos queda trabajo por hacer. Mientras tanto, debemos encontrar la motivación de cada día para mejorar y ser constantes. Hay que intentar tener la menor cantidad de oscilaciones posibles».

¿Una Champions League con Madrid y Barça?

Cuestionado sobre los rumores que sitúan al Real Madrid y al Barcelona en la próxima BCL, junto al Dreamland Gran Canaria, La Laguna Tenerife, Unicaja y Joventut, Jaka Lakovic tiene claro que es pronto para tener una opinión fundada sobre el tema.

El que fuera base del FC Barcelona opinó que son solo «rumores, y creo que está todo en pañales. El desembarco de la NBA en Europa no se sabe cómo será, y tampoco sé el impacto que tendrá. Los rumores del Madrid y el Barça dando el salto a la Basketball Champions League vienen desde Grecia, por lo que no sé cuánto de realidad tienen. Hasta entonces, es difícil valorarlo. Personalmente, hasta que no haya garantías, vamos a ver al Madrid y al Barça en la Euroliga, que para mí es la competición más fuerte de Europa ahora mismo».