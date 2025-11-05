Pablo Melo deja de ser el entrenador del filial del CB Gran Canaria

Pablo Melo deja el CB Gran Canaria. El preparador del filial grancanario, que esta temporada está compitiendo en la Liga U, un torneo sub 22 implantado por el Consejo Superior de Deportes, la FEB y la ACB, ha comunicado a la entidad claretiana que abandona el proyecto alegando motivos personales.

En su comunicado oficial, el conjunto amarillo le agradece «el trabajo y el compromiso mostrado en esta etapa al frente del banquillo del filial, y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional».

El segundo equipo se encontraba, hasta ahora, invicto en esta nueva competición con un balance de tres victorias en tres encuentros. Para el duelo de este viernes a las 20.00 horas en La Vega de San José ante el Lleida, Gabi Alonso y Jordan López serán los encargados de dirigir a la escuadra isleña.