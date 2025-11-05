CB GRAN CANARIA
Pablo Melo deja de ser el entrenador del filial del CB Gran Canaria
El técnico le ha comunicado al club que deja de ejercer sus labores con el equipo de la Liga U por motivos personales
Pablo Melo deja el CB Gran Canaria. El preparador del filial grancanario, que esta temporada está compitiendo en la Liga U, un torneo sub 22 implantado por el Consejo Superior de Deportes, la FEB y la ACB, ha comunicado a la entidad claretiana que abandona el proyecto alegando motivos personales.
En su comunicado oficial, el conjunto amarillo le agradece «el trabajo y el compromiso mostrado en esta etapa al frente del banquillo del filial, y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional».
El segundo equipo se encontraba, hasta ahora, invicto en esta nueva competición con un balance de tres victorias en tres encuentros. Para el duelo de este viernes a las 20.00 horas en La Vega de San José ante el Lleida, Gabi Alonso y Jordan López serán los encargados de dirigir a la escuadra isleña.
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- ¿Buscas trabajo? FCC necesita conductores, barrenderos y operarios en Las Palmas de Gran Canaria
- Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
- Un vertido obliga a cerrar al baño las playas de Melenara, Vargas, San Agustín y Las Burras
- La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
- La clínica estética que cerró sus tiendas en Canarias entra en preconcurso de acreedores: 'Es un contexto crítico para el sector
- La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea