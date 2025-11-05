Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Melo deja de ser el entrenador del filial del CB Gran Canaria

El técnico le ha comunicado al club que deja de ejercer sus labores con el equipo de la Liga U por motivos personales

Pablo Melo, durante un partido de la Liga U de esta temporada.

Pablo Melo, durante un partido de la Liga U de esta temporada. / CBGC

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Pablo Melo deja el CB Gran Canaria. El preparador del filial grancanario, que esta temporada está compitiendo en la Liga U, un torneo sub 22 implantado por el Consejo Superior de Deportes, la FEB y la ACB, ha comunicado a la entidad claretiana que abandona el proyecto alegando motivos personales.

En su comunicado oficial, el conjunto amarillo le agradece «el trabajo y el compromiso mostrado en esta etapa al frente del banquillo del filial, y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional».

El segundo equipo se encontraba, hasta ahora, invicto en esta nueva competición con un balance de tres victorias en tres encuentros. Para el duelo de este viernes a las 20.00 horas en La Vega de San José ante el Lleida, Gabi Alonso y Jordan López serán los encargados de dirigir a la escuadra isleña.

TEMAS

