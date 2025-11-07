Breogán-CB Gran Canaria (la previa): A ratificar en Lugo el atisbo de mejoría amarilla

«Tenemos que estar preparados para jugar y empezar el partido muy agresivos, con mucha intensidad, y con mucha concentración». Jaka Lakovic, dixit. El técnico del Dreamland Gran Canaria avisa de la dificultad que entraña asaltar este sábado (18.00 horas, Dazn) la pista del Río Breogán, un rival ante el que los amarillos pretenden dar continuidad a su racha victoriosa, después de imponerse en el Arena al Morabanc Andorra en la ACB y al Spartak serbio el pasado miércoles en la Champions, que les valía para seguir invictos en Europa y lograr la clasificación para la siguiente ronda del torneo de la FIBA. Victorias balsámicas para poner calma tras un comienzo titubeante en la ACB, donde acumula tres derrotas y dos triunfos en las cinco jornadas celebradas. Unos guarismos idénticos presenta su adversario en el Pazo de los Deportes de Lugo.

El Dreamland, aunque aún no ha perdido de vista la octava plaza, la que marca el corte para disputar la Copa del Rey, no debe descuidarse; una victoria en tierras gallegas le serviría para engancharse definitivamente al primer objetivo de la campaña nacional, la competición copera que tendrá lugar en Valencia en febrero.

«El Breogán ha empezado la temporada bien. Es el segundo equipo de la Liga Endesa que más triples mete, el quinto en porcentaje de triples, y segundo en rebotes ofensivos; juega agresivo y especialmente en casa tienen unos comienzos de partido muy buenos», señalaba Jaka Lakovic respecto a las virtudes de la escuadra lucense, liderada desde el banquillo por un viejo conocido, Luis Casimiro, uno de los técnicos más laureados de la historia del Granca junto al propio técnico esloveno, quien reconoce la importancia del duelo en Galicia.

«Sería una victoria muy importante para nosotros para quedarnos en conexión con la zona alta, con la zona de Playoff, luego miraremos adelante no con más tranquilidad, porque siempre estamos estresados, pero sí con más calma», apuntaba.

Duelo de aciertos desde el triple

Este duelo lo protagonizan dos de los tres equipos de la ACB que más anotan desde la línea de tres puntos, el Río Breogán (11,4 de media por partido) y el Dreamland Gran Canaria (10,4). El acierto desde la línea de 6,75 va a ser, sin duda, una de las claves. El conjunto grancanario supera el 36,4% en este apartado, un porcentaje que solo mejoran el Valencia Basket, Tenerife y Andorra. Un peldaño por debajo se sitúa su rival (35,2).

Luis Casimiro espera un encuentro de máxima dificultad ante el Dreamland Gran Canaria, un rival que, a su entender, llega «con las luces de alarma encendidas» por lo que se juega. «Tenemos que esperarnos su mejor versión y si ésta es la de Manresa, lo vamos a pasar mal porque son muy buenos. En Manresa es muy difícil ganar y ellos lo hicieron con un partidazo. Nuestro trabajo es estar preparados para enfrentarnos a un equipo con muy buenos jugadores», señalaba el técnico.

A la hora de enumerar los puntos fuertes del Granca, apuntó lo siguiente: «La sabiduría de sus dos bases, la versatilidad de sus jugadores interiores, el tiro a distancia de Mike Tobey, la intimidación de sus interiores, cómo juegan al poste bajo sus exteriores».