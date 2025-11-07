La Champions atisba el primer derbi canario en Europa

Hito en el horizonte para la historia del deporte canario con el baloncesto como protagonista. En la primera temporada en que los dos máximos representativos isleños coinciden en la Basketball Champions League, en la que La Laguna Tenerife ya es todo un veterano y el Granca debuta, se atisba un derbi entre ambos. Con los amarillos ya clasificado para la segunda fase de la competición de clubs de la FIBA, como líder del grupo H después de vencer el pasado miércoles en el Arena al Spartak serbio, para que los astros se alineen solo resta que el cuadro aurinegro haga lo mismo en el D, algo que tienen muy bien encaminado los de Chus Vidorreta después de tres encuentros celebrados. Ambas escuadras canarias mantienen a cero su casillero de derrotas en una primera fase sin demasiadas complicaciones por el potencial de ambos.

De producirse esta circunstancia, el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife compartirían presencia, junto a dos rivales más que salen del Play in, en el grupo de la denominada Round of 16, la última fase antes de acceder ya a las eliminatorias directas, o sea, los cuartos, de los que salen los conjuntos que disputarán la Final a Cuatro. En principio, el primero de los derbis canarios llegará a finales de enero de 2026.

Estos encuentros de rivalidad regional que deparará la Basketball Champions League de baloncesto marca un hito en nuestro deporte, pues en toda la historia del deporte canario no ha existido un enfrentamiento europeo entre dos clubs del Archipiélago.

El Granca y La Laguna Tenerife igual se tienen que jugar su futuro continental entre sí. Para los cruces de cuartos de final se clasifican los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos en los que se divide la ronda Round of 16; o sea, que esos dos choques podrían definir esas plazas de honor.

La hinchada del Dreamland Gran Canaria espera que en Europa se vire la tortilla, porque en los derbis de la competición nacional el Canarias le tiene comida la moral a su eterno rival. Las cifras lo atestiguan: de los 16 últimos duelos, 14 victorias aurinegras.