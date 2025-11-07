LA PROVINCIA te lleva gratis a los dos grandes duelos de noviembre del Dreamland Gran Canaria

El corazón amarillo vuelve a latir en el Gran Canaria Arena...

La emoción de la Liga Endesa no se detiene y el Dreamland Gran Canariaencara un mes de noviembre cargado de intensidad, con dos partidos imperdibles en casa. Y como siempre, LA PROVINCIA quiere que formes parte del espectáculo desde la grada, con dos sorteos de 15 entradas dobles para cada encuentro.

Dos citas, una misma pasión

📅 Sábado 15 de noviembre – Dreamland Gran Canaria vs. Joventut Badalona

🕗 Hora: 19:00 h

📅 Domingo 23 de noviembre – Dreamland Gran Canaria vs. Barça

🕗 Hora: 18:00 h

📍 Lugar: Gran Canaria Arena – Zona Basket

El Gran Canaria Arena se prepara para vibrar con dos enfrentamientos de alto voltaje. En el primero, el Granca se medirá ante un clásico rival como el Joventut, mientras que una semana más tarde recibirá a todo un gigante, el Barça, en un choque que promete ser de los más intensos de la temporada.

Vive la experiencia desde la Zona Basket

El público será, una vez más, el sexto jugador del Granca. Desde el primer salto hasta la última canasta, la energía de la afición será clave para empujar al equipo hacia la victoria y avanzar en la clasificación. Quienes consigan una de las invitaciones podrán vivir una noche de emociones y disfrutarán de:

🏀 Una entrada doble para que lleves a un acompañante a cada partido.

💛 Un ambiente cargado de pasión amarilla, de energía, espectáculo y emoción con la grada vibrando al ritmo del juego y por supuesto, el orgullo de apoyar al Granca en su camino hacia la gloria.

🔥 La oportunidad de presenciar dos duelos cruciales en la lucha por avanzar en la Liga Endesa.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Fácil, rápido y al alcance de cualquier aficionado!

Regístrate (o inicia sesión) en laprovincia.es. Rellena los formularios de participación y acepta las bases de los sorteos. ¡Y ya estás dentro! Solo queda cruzar los dedos y esperar el pitido inicial.

Formulario de participación para el partido del día 15 de noviembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Joventut / LP | DLP

Formulario de participación para el partido del día 23 de noviembre:

Dreamland Gran Canaria vs. Barça / LP | DLP

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo de las entradas para el partido del 15 de noviembre se realizará el viernes 14 de noviembre, mientras que los ganadores del encuentro del 23 de noviembre se anunciarán el viernes 21 de noviembre al mediodía.

Los afortunados serán contactados directamente por La Provincia mediante los datos registrados en su cuenta de usuario. Por eso, recuerda revisar y actualizar tu información de contacto (correo electrónico y teléfono móvil) desde la sección 'Mi cuenta' desde tu perfil de usuario registrado.

Dos partidos, dos oportunidades, una sola pasión: el baloncesto. Prepárate para animar al Dreamland en el Gran Canaria Arena y sentir la fuerza de la afición amarilla como nunca antes.

📣 LA PROVINCIA te lleva al corazón de la Liga Endesa… y tú puedes ser parte del espectáculo.

¡Participa, gana y vive el Granca desde la grada! 💛🏀