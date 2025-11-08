El CB Gran Canaria sestea y reacciona ante Breogán para sumar un triunfo clave de cara a la Copa del Rey

Sufrir en la Liga Endesa puede ser normal dado el nivel del propio torneo, pero también depende mucho del escenario del partido. En ese sentido, el Dreamland Gran Canaria vivió una visita tensa con victoria ante el Río Breogán, aunque esa angustia la generó la propia escuadra de Jaka Lakovic tras desperdiciar una ventaja de 19 puntos en el segundo cuarto y dormirse tras el descanso, permitiendo que los lucenses se lo creyeran y pusieran en peligro un triunfo que es vital pensando ya en esa Copa del Rey a la que aspiran los claretianos.

Aun así, el arranque visitante no defraudó en el inicio del choque gracias a un gran trabajo en ambos lados de la pista. Mientras Wong se desató a nivel ofensivo, firmando ocho puntos consecutivos con dos triples, el funcionamiento colectivo atrás terminó de marcar con claridad las distancias ante un Breogán tibio y sin respuesta (7-19).

Con un parcial de 0-11 y otro de 0-8, el Granca obligó a Casimiro a solicitar un tiempo muerto más que necesario, ya que sus pupilos entraron al partido sin energía. La reacción apareció con Mavra como director de juego gallego, aunque la realidad es que el dominio de los visitantes se mantuvo. Clave en ese mando del encuentro fue la participación de Kuath, que ejerció de bastión defensivo, a pesar de no estar nada certero de cara al aro (11-23).

De la mejor versión a otra inferior

Los problemas con el reloj del Pazo no permitieron regularidad en el juego para ambos equipos, algo que no le pasó factura a un Gran Canaria muy agresivo; cada posesión era un dolor de cabeza para el Breogán, y eso provocó otro parcial más, esta vez de 0-9, en el que el ataque en transición isleño y el rebote resultaron primordiales. De hecho, una contra finalizada por Wong colocó la máxima diferencia hasta el momento (16-32).

Lakovic comenzó a modificar su quinteto, mezclando a Salvó con Brussino y Louis Labeyrie, lo que llevó a la escuadra visitante a jugar con un equipo más versátil. Todo le salía a los amarillos; sin duda, estaban cuajando su mejor partido en todos los ámbitos: en el rebote, en el acierto, en la fluidez, en las sensaciones y en el trabajo defensivo (25-44). Eso sí, todo eso sería un espejismo más tarde. Uno de los ejemplos de ese gran momento se reflejó en la vigilancia exhaustiva sobre Francis Alonso, que llegó a esta cita con muy buenos números en el triple y que, en dos cuartos, no lanzó desde la larga distancia.

Aun así, el Breogán consiguió elevar su intensidad y, en el tramo final del primer tiempo, recortó tras haber entrado en crisis y verse 19 puntos abajo (37-49). Fue un primer aviso.

Las individualidades mantienen el barco a flote

Después del descanso, el Río Breogán sí encontró la regularidad que tanto echó de menos en los primeros 20 minutos del envite. Sin embargo, entre Wong, a pesar de sus problemas con las faltas, y un Nico Brussino en modo killer, no dieron opción.

Pese a ello, el guion del choque cambió; los lucenses mejoraron y el Dreamland Gran Canaria ya no tenía la frescura que sí mostró en la primera mitad, un aspecto al que se sumó la falta de atención defensiva, ya que el equipo de Luis Casimiro conseguía ya pisar con criterio la pintura. Ahí, con la duda llamando a la puerta, se abrió paso el talento individual y Miqui Salvó tomó el relevo desde el poste bajo, secundado por Angola, que anotó un triplazo tranquilizador sobre la bocina (64-77).

No obstante, el rendimiento del Granca descendió y hasta perdió la batalla por el rebote. Todo se diluyó un poco.

Un despertar a tiempo

Wong y Tobey iniciaron el último periodo cometiendo sus cuartas faltas, por lo que Lakovic no podía contar con dos de sus principales referentes. Eso lo aprovechó el Breogán con un 7-0 de salida; las sensaciones amarillas del segundo periodo quedaron en el olvido. El cuadro insular volvió a encontrarse con sus lagunas, y esta es la losa que arrastra desde el comienzo del curso: la falta de consistencia. Sin solidez y mostrando otra vez las señas de atasco de encuentros anteriores, aquellos casi 20 puntos de ventaja ya no eran nada.

Lakovic lo paró tras un palmeo de Sakho (75-79). Tuvo que mover su banquillo para devolver a Wong y Tobey al parqué, recortando su rotación con un Albicy jugando una minutada. La respuesta no tardó en llegar, aunque la contienda se había complicado demasiado. Con la tensión por las nubes, la manita de Brussino y Labeyrie se impuso desde el triple cuando faltaban 44 segundos para cerrar un triunfo en el que sufrieron más de lo deseable, sobre todo viendo cómo jugaron en el primer tiempo (81-92).

Esa falta de una actuación redonda

Esta victoria se sacó adelante a pesar de lo sufrido y vivido, algo que se debe valorar, sabiendo lo clave que era para levantar el vuelo. Sin embargo, el Granca sigue sin dar con la tecla para ofrecer una versión sólida, completa y redonda que le permita ir a más. No se trata ya de ganar o no, porque los grancanarios ya acumulan tres triunfos seguidos entre BCL y ACB, sino de unas sensaciones que no terminan de llegar.

Ahora, con una semana de descanso por delante, tocará preparar el envite ante un Joventut que ha mostrado más certezas en estos primeros compases y que llegará con un gran Ricky Rubio como líder. Por eso, el Arena dictará sentencia el próximo sábado en un duelo termómetro a modo de examen importantísimo para este proyecto.