El CB Gran Canaria alcanza las 600 victorias en la ACB

El Dreamland Gran Canaria alcanzó este sábado una cifra redonda: su victoria en la pista del Río Breogán fue la número 600 del club en la Liga ACB. Un hito que solo siete equipos habían logrado antes en la historia de la competición: Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Joventut, Unicaja, Valencia y Estudiantes.

El conjunto grancanario lo consiguió en su partido número 1.241 en la máxima categoría, lo que lo convierte en el noveno club con más encuentros disputados. En ese largo recorrido, los números reflejan la igualdad de su trayectoria: 96.782 puntos anotados y 97.480 encajados, una diferencia mínima de apenas 698 tantos.

Para encontrar el primer triunfo hay que remontarse a la temporada 1985-86, cuando el entonces Claret Bofill derrotó al Licor 43 por 80-76 en Tamaraceite, en la undécima jornada de aquel curso. Desde aquel día, el club ha ido sumando alegrías —599 más, para ser exactos—, muchas de ellas con sabor especial: victorias en Copa, en Playoff o en citas europeas que han marcado etapas decisivas de su historia.

Ya son más de tres décadas seguidas en la élite, un periodo en el que el Gran Canaria se ha consolidado como uno de los referentes del baloncesto español y europeo. Las 600 victorias no solo cuentan triunfos, sino también la constancia y la evolución de un proyecto que ha sabido mantenerse entre los grandes.