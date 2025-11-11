El rey del pase claretiano habla francés: Andrew Albicy ya es el máximo asistente de la historia del CB Gran Canaria

Hace no demasiado, se escuchó a Louis Labeyrie decir en un corrillo que lo mejor de Francia es el vino. Si bien es cierto que el ala-pívot galo suele tirar mucho de ironía, si esa analogía se traslada a la cancha, se puede observar cómo su compatriota y compañero en el Dreamland Gran Canaria, Andrew Albicy, continúa demostrando su mejoría año tras año, tal como sucede con los mejores vinos.

El capitán amarillo, que cumplirá 36 años el próximo mes de marzo, es un líder natural al que el paso del tiempo ha ido transformando en un mejor base. El jugador nacido en Sèvres es un seguro de vida en pista gracias a sus labores de dirección de juego, apropiándose de forma contundente de aquella expresión de que el base es la extensión del entrenador en la cancha. En eso, Albicy es un reloj que nunca se retrasa.

Sin embargo, esa circunstancia se combina a la perfección con un rendimiento físico e individual que no va a menos. Más bien, al contrario: el amarillo mantiene su nivel de aportación o, incluso, es capaz de aumentar su productividad, siempre en favor del colectivo y bajo los requerimientos que el equipo necesita en cada momento concreto. Pura inteligencia técnica y táctica.

Los números están a la vista de todos. En estos primeros seis duelos de la Liga Endesa, Andrew Albicy vuelve a rozar sus topes de carrera en tres apartados importantes para un base: el porcentaje de sus lanzamientos exteriores —incluyendo el número de intentos por partido— y las asistencias. De hecho, en los pases a canasta se codea con los mejores pasadores del campeonato nacional.

Por un lado, el playmaker francés promedia un 38,5% de acierto en el triple, un porcentaje solo 0,2% por debajo del que alcanzó la campaña pasada (38,7%), cuando logró el mejor registro de toda su carrera en esta faceta en la ACB.

En ese sentido, lo ha conseguido lanzando más a canasta que el curso anterior, ya que acumula 4,3 intentos desde el 6,75 por los 3,5 de la 2024-25, lo cual pone de manifiesto su creciente confianza en este aspecto. Solo en la temporada 2018-19, vistiendo la camiseta del MoraBanc Andorra, el internacional francés miró más al aro, con 4,8 tiros por partido, pero anotó los mismos que está convirtiendo este año: 1,7 triples encestados, igualando así su mejor marca en el baloncesto español.

En el apartado de las asistencias, Albicy se destaca con 5,7 pases de canasta por encuentro en estos primeros compases de la Liga Endesa, lo que supone el 34,4% de todos los pases a canasta del Granca hasta el momento. Estos números no están lejos de su mejor año, cuando llegó a las 6,2 asistencias en su debut en España (temporada 2016-17) con el Andorra.

Asimismo, sus promedios lo sitúan como el cuarto mejor asistente de la ACB, muy cerca del podio, solo superado por el jugador de La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas (7,2), el base del Bàsquet Girona, Otis Livingston (5,8) y el uno del Surne Bilbao Basket, Melwin Pantzar (5,8).

En el olimpo histórico

La temporada para Andrew Albicy ya tiene premio. Y es que, tras el choque ante el Breogán del pasado sábado, superó a Albert Oliver como el máximo asistente de la historia del Granca. El capitán llegó a los 1186 pases de canasta, por los 1184 del jugador de Terrassa, logrando así otro hito que le coloca en un lugar de privilegio dentro del olimpo claretiano.

Asimismo, el francés es ahora mismo el segundo máximo asistente de la historia del Granca en ACB, superado de nuevo por Albert Oliver, quien cerró su cuenta en 734 asistencias. Actualmente, el capitán insular suma 707, por lo que en las próximas semanas podría dar caza al base de Terrassa y convertirse también en el rey del pase amarillo en competición doméstica.

Con contrato hasta junio de 2026, pero con la intención de retirarse en la Isla, el galo vuelve a dejar claro por qué es una pieza indispensable en el libreto de un Gran Canaria que sigue jugando al son que marca el 6. Sea como sea, el vino de Sèvres mejora con los años.