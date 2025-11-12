La guardia pretoriana de Lakovic nunca le falla al CB Gran Canaria

Jaka Lakovic cumple su cuarta campaña al frente del banquillo del Dreamland Gran Canaria, tiempo suficiente para conocer en profundidad sus hábitos. En su metodología de trabajo es clave su círculo de confianza, esa guardia pretoriana de veteranos a la que recurre en los momentos de necesidad para sacar los partidos importantes adelante y de la que forman parte cuatro nombres clave para el esloveno: Andrew Albicy, Nico BrussinoMike Tobey y Louis Labeyrie.

Independientemente de su estado de acierto o no, Nico Brussino es indiscutible en la rotación del técnico balcánico. El argentino con una media de 26:38 minutos por partido es el jugador más utiliza de todo el plantel claretiano. Esa confianza ciega en los buenos, pero también en los malos momentos, son los que han llevado al alero a ser una vez más el jugador mejor valorado de los amarillos (13,5).

El mejor triplista y el mejor asistente de la historia claretiana

No es una casualidad que ya sea el máximo triplista de la historia claretiana, sumando todas las competiciones, de hecho en lo que va de temporada ya es el segundo máximo anotador del equipo (12,5), sólo superado por los 12,7 puntos por partido de Isaiah Wong. Además, con 4,8 triples anotados por encuentro, ya se ha colocado como el máximo triplista, aunque todavía puede mejorar su efectividad, que de momento está en el 34,5%.

Si Brussino es clave para Lakovic, no lo es menos Andrew Albicy. El francés es su extensión en la pista y con 25:08 minutos de media, es el segundo jugador más utilizado por el esloveno. Más allá de sus estadísticas, que le colocan con una media de 8.5 créditos de valoración, lo cierto es que su aportación en defensa y su capacidad para mover al equipo -con 5,7 asistencias es con diferencia el mejor asistente claretiano y el mejor de su historia en ese apartado en el cómputo global de todas sus competiciones-, le hacen ser insustituible en los momentos decisivos de los partidos, una condición que se ha ganado con trabajo, esfuerzo y compromiso desde el primer día.

Con 24:08 minutos de media, Mike Tobey es el tercer miembro del selecto grupo de la guardia pretoriana del esloveno. A pesar de su arranque dubitativo, su rendimiento vuelve a estar a la altura de la confianza demostrada por su compatriota, siendo clave en los últimos triunfos isleños. Con un 11,2 de valoración ya es el segundo jugador mejor valorado del equipo, ofreciendo un rendimiento infinitamente superior al de su compañero de posición, Kur Kuath, que incluso ha visto como el técnico balcánico ha jugado con Pelos y Labeyrie en la posición de cinco, para darle descanso al interior norteamericano con pasaporte esloveno. Con 5,2 rebotes ya es el máximo reboteador del equipo, además de aportar algo más de diez puntos por partido.

Por último, pero no menos importante, hay que destacar el rol de Louis Labeyrie, quien a pesar de ser un jugador muy diferente a John Shurna, ha sabido ganarse esa condición de irrenunciable en el círculo de confianza de Jaka Lakovic, siendo con 21:40 minutos, el cuarto claretiano con más presencia en pista. Más allá de su experiencia y de su repertorio técnico-táctico, el galo ha sabido rendir tanto jugando de cuatro como de cinco, rozando ya los dobles dígitos en cuanto a valoración (9,7). En los partidos clave, el interior francés es un seguro de vida y ha respondido con nota a la confianza de su técnico y de su máximo valedor, Andrew Albicy, que en pretemporada ya avanzó lo importante que iba a ser en el grupo su compatriota y amigo.

El espectáculo lo pone Wong

Además de la guardia pretoriana, Lakovic parece haber entregado la quinta plaza de titular a Isaiah Wong, por delante de Braian Angola, al menos en lo que a la competición doméstica se refiere, aunque el reparto de minutos en cada partido es prácticamente el mismo para ambos jugadores, en torno a los 19 minutos.

Lo cierto es que el 2 es un espectáculo sobre la pista y de momento, con 12,7 puntos es el máximo anotador del Granca. Por su parte, el colombiano ha sabido ir de menos a más y su peso específico en el equipo le ha colocado al nivel de su compañero de posición. La posición de escolta es la única en la que de momento el esloveno no se ha decantado de forma tan clara como si lo ha hecho en el caso de sus cuatro pretorianos, en gran parte por contar con dos jugadores de un perfil y rendimiento similares, algo que quizás no se ha dado en el resto de posiciones, donde la superioridad de los primeros espadas ha sido muy evidente.