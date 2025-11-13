Daniel Miret, entrenador del Joventut, próximo rival del CB Gran Canaria: "Brussino sería siempre un fijo en mi Supermanager"

¿Qué balance hace del arranque de temporada del Joventut, en el que están quintos en la ACB y lideran su grupo en la Basketball Champions League?

Son dos realidades y dos competiciones muy diferentes. En la ACB estamos luchando por un primer objetivo que es entrar en el top ocho para estar en la Copa del Rey. Hemos empezado jugando bien a nivel de identidad y como grupo, que es algo que nos refuerza. Es una liga superigualada y en la que todavía nos encontramos en el inicio, por lo que no se pueden sacar muchas conclusiones. En la otra competición, la BCL, jugándonos mucho más desde el inicio, en un grupo con equipos duros que te exigen estar muy concentrados para poder sacar victorias, creo que lo hemos hecho notablemente bien, aunque nos falta todavía una victoria más para poder evitar el play-in, que es fundamental para tener todas las opciones de llegar al top 16.

¿Están contentos con el cambio de la Eurocup por la BCL y su incidencia en el calendario?

El cambio ha sido muy positivo. En el sistema de competición de la BCL tiene más valor cada partido. Los equipos españoles han empezado muy sólidos sacando victorias, pero el no poder fallar en un tramo de seis partidos te da una tensión extra y para nosotros ha sido una motivación. Además, al ser grupos más cortos evita que te relaje y que lo dejes todo para un Playoff final. Tenemos un equipo veterano y el no tener que estar viajando todas las semanas y el poder prepararnos para los partidos nos hace tener un nivel más alto. Con la incorporación este año a la competición del Alba Berlín, el Joventut, el Gran Canaria y otros proyectos, hace que haya realmente un nivel de equipos para luchar por estar en el top ocho muy atractivo. Es una competición que va a más y tiene un prestigio cada vez más alto.

Se rumorea que Badalona es la gran favorita para albergar la próxima final a cuatro de la BCL, ¿qué hay de ciertos en esos rumores y qué supondría para la ciudad y para el club?

Estamos un poco al margen de esta posibilidad. La ciudad sí que es verdad que ha mostrado interés desde que se celebró aquí la Copa del Rey y es una de las candidatas, pero no sé si la decisión está cerca de tomarse. Para nuestra afición y para nuestros aficionados sería una motivación más, un refuerzo en positivo.

Ese formato para decidir al campeón, ¿le gusta más que el de un Playoff más a largo plazo?

Me gusta lo que haga que nuestro deporte vaya creciendo y que dé el mejor espectáculo posible. El producto que por el momento más triunfa es el de la Copa del Rey, porque tenemos la fortuna de que las aficiones generan un ambiente increíble. Tenemos que basarnos un poco en lo que funciona en nuestra sociedad. Estoy muy acostumbrado a jugar torneos bajo el formato de eliminatorias, aunque como entrenador siempre te gusta más tener series largas porque es el momento del año donde hay más competición y al final, a un partido puede pasar cualquier cosa, mientras que en un Playoff tienes más oportunidades para ganar. A la gente le gusta que haya más posibles ganadores y son ellos al final los que hacen crecer nuestro deporte. En la BCL creo que se genera esa ilusión porque de los cuatro equipos que llegan a la final, puede ganar cualquiera y considero que es una competición muy abierta, en la que veo a ocho o nueve equipos, que en función de la evolución de los meses, pueden cambiar estos rankings.

"Ricky Rubio es un icono para nuestro club, pero él quiere ser tratado como uno más"

Poco a poco se está empezando a ver esa versión de Ricky Rubio que tiene enamorados a todos los aficionados al baloncesto, independientemente de los colores de cada uno, ¿cómo ha sido ese proceso de readaptación del jugador tras su parón obligado y cuál es el secreto para haberle podido devolver su pasión por el juego?

Todavía estamos inmersos en ese proceso de readaptación. Él va volviendo a su nivel poco a poco, aunque ya ha jugado grandes partidos y ha sido diferencial por momentos. Tanto el equipo como él, no estamos al 100% y aunque él esté en buena forma, con las conexiones que todavía tenemos que generar dentro del grupo, todavía tenemos que sacarle más brillo al equipo, tanto defensiva como ofensivamente. El secreto consiste en conectar con las personas, escuchar, respetar y en este sentido, nos hemos ido conociendo, estamos rotando con tres bases, que es una posición fundamental por como juega el Joventut y él va poco a poco conectando con sus compañeros. Intentamos que él entienda por su experiencia lo que necesitamos y que disfrute. Él ya nos dice que disfruta mucho de jugar en casa, con una afición que está entendiendo muy bien el proyecto y Ricky es un jugador icónico para nuestro club. Aquí él es uno más, que es lo que él nos ha transmitido que quiere.

¿Cómo es entrenar a un pívot como Ante Tomic con esa capacidad para actuar como si fuese otro base más en la cancha?

Tratamos de explotar su talento al máximo. Es un jugador con una capacidad de creación y de pase que cuando está involucrado en el juego hace que todo sea más fácil para sus compañeros, no sólo por las asistencias sino por los espacios que puede ocupar- También es un problema, en el buen sentido, porque si te acostumbras a que gracias a tu pívot suba el nivel de tu juego, el día que no lo tengamos lo vamos a echar mucho de menos. Es un jugador legendario por su forma de jugar. No juega por sus números, sino para que el equipo juegue bien. La temporada pasada, a nivel numérico, fue el mejor jugador de la liga.

Usted forma parte, al igual que el entrenador del Granca, Jaka Lakovic, de esa nueva generación de entrenadores jóvenes que han entrado en la rueda de la ACB, ¿qué opina de su homónimo en el banquillo claretiano, con pasado también en la Penya?

Trabajamos juntos cuando él era ayudante de Carles Durán aquí y yo ejercía entonces de tercer asistente. A nivel personal nos hemos llevado siempre muy bien, es muy divertido y fue un placer trabajar con él. Es un entrenador con mucho talento, que está todo el día pensando en el próximo partido y en el baloncesto, siempre está en su cabeza pensando en una nueva jugada o en la mejoría de su equipo y de sus jugadores. Ha demostrado que va mejorando cada año y tiene un nivel muy alto. Ha sido capaz de sacarle mucho brillo al proyecto del Gran Canaria.

"Espero un partido muy defensivo por parte de los dos equipos y con muy pocas facilidades"

¿Por dónde cree que pasan las claves para llevarse la victoria en el Arena?

Los dos equipos tenemos jugadores con mucha experiencia, sabemos jugar ante jugadores muy competitivos y es un partido que va a ir a ajustes y detalles. Dependerá también de que jugadores estén más inspirados ese día. Al final, los Albicy, Brussino, Salvó, Tobey , Pelos, ..., a lo que les dejen ir un poco te pueden dominar el partido y marcar las diferencias. Ellos también intentarán que Ricky Rubio, Cameron Hunt, Ludde Hakanson, Simon Birgander o Ante Tomic no hagan esto o lo otro. Espero que será un partido bastante defensivo y nos va a costar encontrar facilidades y todo lo que no sea así, jugando en casa, el Gran Canaria, va a tener más posibilidades de llevárselo. Tenemos que intentar que no nos dominen, el año pasado ganamos dos partidos dada uno y eso refleja la igualdad entre los dos.

Por todos es conocida su afición al juego del Supermanager, ¿a qué jugador del Granca incluiría en su equipo?

A Brussino, porque no para de hacer 25 (risas) en los últimos partidos. Jugando en casa y con en el estado de forma que tiene, creo que es fijo.

Ya sabe lo que es levantar títulos, ya lo hizo como entrenador en las categorías inferiores de la selección española, ¿pero que sería para usted poder ganar un título con el club de su vida?

Ganar siempre es un sueño y una ilusión, hacerlo en tu casa, porque yo soy nacido en Badalona, he hecho un proceso de pasar por todas las categorías de base del club y en este sentido, soy un producto 100% de la Penya. No es normal en Europa que un entrenador que haya pasado por todas las categorías inferiores llegue a ser entrenador jefe, tienes que ser muy valiente para ponerlo, porque parece que siempre a lo de afuera lo ves más preparado que a lo de casa. Tengo la responsabilidad por todo ello de dar mi máximo para que el equipo pueda llegar lo más lejos, para intentar levantar un título. Siento que podemos volver a enganchar a más gente y aspiramos a poder llenar el Olímpic, dar un paso más y que cuando la Penya juegue en Badalona sea una fiesta , porque ellos son parte de nuestro patrimonio y nos hace diferentes tener un campo que es increíble, porque cuando vibra genera uno de los mejores ambientes que hay, que es respetuoso, que conoce y disfruta los momentos de los partidos. Sería el sueño completo, enganchar a la gente y competir al máximo.