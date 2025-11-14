El CB Gran Canaria quiere reinar en el Ricky Rubio's Day y ganar al Joventut en el Arena

Tener la oportunidad de ver en vivo a uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español, como es Ricky Rubio, sobre el parqué del Gran Canaria Arena, ya sería motivo suficiente para pagar una entrada para asistir al duelo entre el Dreamland Gran Canaria y el Joventut de Badalona (19.00 horas, Dazn). El MVP del Mundial que España ganó en 2019, vuelve a pisar la Isla tras superar sus problemas de salud mental que no le dejaron disfrutar del baloncesto hasta su retorno a casa, a esa Penya que le vio nacer y en la que está recuperando su pasión por el balón naranja. Si fuesen pocos alicientes para desplazarse hasta el recinto de Siete Palmas, se suma la posibilidad de ver en acción a uno de los pívots más diferenciales de toda Europa, como es Ante Tomic, además de poder disfrutar de un Granca que por primera vez en el curso se sitúa en las posiciones de privilegio de la tabla tras superar sus problemas de acierto y de intensidad en su juego.

El fortín de Siete Palmas

A pesar de que el cómputo general de las estadísticas en los enfrentamientos directos entre el Granca y el Joventut, favorece a los verdinegros que se han impuesto en 39 de sus 71 cruces hasta el momento, lo cierto es que el Gran Canaria Arena se le resiste al conjunto badalonés, que no conoce la victoria en el feudo claretiano desde el 26 de octubre de 2019, en el que los claretianos, dirigidos por Fotis Katsikaris claudicaron en casa por 68-79, a pesar de la brillante actuación individual de Javi Beirán que rozó el doble-doble (25 puntos y nueve rebotes), ante los verdinegros dirigidos por Carles Durán.

En su última visita, durante la jornada 32 en la pasada campaña, el triunfo fue para los grancanarios por 79-68, con Mike Tobey como referente ofensivo con 21 créditos de valoración, logrando los hombres de Jaka Lakovic un triunfo que les sirvió para asentarse en las posiciones de Playoff.

Sin embargo, Dani Miret sí sabe lo que es derrotar a los claretianos en el Arena en el concierto europeo, en la jornada 15 de la fase de grupos de la Eurocup, celebrada el 15 de enero, en la que los verdinegros se impusieron por 77-83, en un partido marcado por el duelo de pistoleros entre John Shurna y Sam Dekker, con 14 y 13 puntos anotados respectivamente.