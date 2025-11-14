Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria, se suma al carro del partido físico ante el Joventut

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, analizó en la sala de prensa del Arena el duelo que le espera mañana (19.00 horas, Dazn) a su equipo ante uno de los conjuntos más en forma de la Liga Endesa, el Joventut de su buen amigo Daniel Miret, que desembarca en la Isla con Ricky Rubio y Ante Tomic como principales figuras de referencia. En este sentido, el esloveno admitió que espera "un partido muy exigente, importante como todos los que venimos preparando, ante un conjunto que ha empezado muy bien la temporada en todos sus aspectos, tanto defensiva como ofensivamente, que se encuentra entre los cinco mejores equipos de la liga tanto en defensa como en ataque, con mucho talento y experiencia".

En cuanto al estilo de juego de los verdinegros, destacó que "quieren controlar el juego en todos los aspectos y lo hacen bien, porque tienen jugadores para poder hacerlo, tanto en la posición de organizador, como Ricky Rubio o Vives y también en la posición de pívot, con Tomic sobre todo y con Birgander; también hay que destacar a Hunt, Dekker, Hanga, todos los jugadores tienen mucha experiencia en la liga, saben jugar muy bien y lo están haciendo muy bien en este inicio de temporada".

"Sin la intensidad física lo táctico importará poco"

Al igual que el propio Miret y Samar, Lakovic, coincide en esperar un partido muy físico, en este sentido recordó que "siempre hablamos de la importancia de la intensidad y del esfuerzo físico, que es la tendencia del baloncesto actual y estoy de acuerdo que será un partido físico, que exige intensidad y después viene todo lo demás, porque nos conocemos bien, tanto a nivel personal como tácticamente y tenemos claro que sin esa intensidad física lo táctico importará poco". "Debemos estar preparados para jugar este tipo de partidos, como ya hablamos en las previas ante el Breogán y el Manresa, porque en esta liga tienes siempre que jugar muy físico y con mucha intensidad para competir bien y optar a la victoria", puntualizó.

Respecto del trabajo en una semana sin partido europeo de por medio, recalcó el esloveno que "nos hemos dedicado a mejorar nuestras cosas y seguir creciendo como equipo, además, al final de la semana nos hemos dedicado a corregir los conceptos tácticos del Joventut". "Queremos limitar su nivel de creación del juego desde el bloqueo directo, controlar a sus anotadores, expresamente a Hunt y a Hakanson, que tienen muchos puntos en las manos y también tienen mucha presencia en el poste bajo, que es algo que no se ve tanto en el baloncesto, pero que en el caso del Joventut todavía lo explota con éxito y sobre todo con la presencia de Tomic, no sólo como anotador, sino también, como creador de juego desde el poste bajo, porque es muy buen pasador y tenemos que estar muy preparados para estos conceptos, sin perder el foco de la importancia de nuestro rebote defensivo y limitar sus puntos fuertes, que son siempre los puntos básicos que deseamos atender primero", explicó.

En buena dinámica

El técnico balcánico otorgó el calificativo de "partido clave" al duelo de mañana ante los badaloneses, que llega en plena racha de buenos resultados. "Semana a semana estamos jugando partidos claves, estamos acostumbrados a que cada encuentro sea importante no sólo para nosotros, sino también para los equipos de la liga, porque sabemos que una derrota te puede sacar de la zona de Playoff, por eso está muy viva, es muy exigente y tenemos que estar bien en cada partido, siendo conscientes de lo que te da cada derrota y cada victoria, también, al mismo tiempo, debemos de ser conscientes de que cada victoria no te salva de nada y que cada derrota tampoco te condena, por eso es importante manejar bien todas estas emociones y sensaciones", agregó.

Minimizar a un interior tan atípico como Tomic

El gigante de Dubrovnik, Ante Tomic, siempre ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para el Granca en cada uno de los enfrentamientos entre los claretianos y la Penya. En este sentido, Lakovic dio unas pinceladas de su plan para minimizar al pívot croata: "Tenemos que ser conscientes de donde vienen los peligros y estar muy físicos e intensos defendiendo. Pasa en su caso, por hacer mucho trabajo previo en la presión, intentar que reciba el balón muy lejos de la canasta, que lo reciba lo más tarde posible para que no tenga tantos segundos de posesión y antes de defender su rotación, estar preparados para defender todos los movimientos que puedan producirse, sus cortes, porque es muy buen pasador, e intentar limitar su creación y sus asistencias antes incluso que su anotación".

Sensaciones del equipo previas al duelo

En cuanto a las sensaciones previas al partido, el responsable del banquillo claretiano señaló que el equipo está "en un momento de crecimiento del equipo y de nuestro estado de forma". "Llegamos con buenas sensaciones, físicamente a falta de dos entrenos llegamos bien, pero esto no te garantiza nada si durante el partido no realizas tu trabajo al 100%, por eso tenemos que estar muy concentrados para poder competir bien y optar a lograr una victoria tan importante".

Lakovic afirmó estar "contento con el crecimiento de la confianza, que estemos teniendo más acierto, porque no se debe sólo a que metamos más canastas, sino a que estamos generando más tiros abiertos, el balón circula más y más rápido, y todo ello viene de las horas de trabajo, del mayor conocimiento entre los jugadores, a estar más unidos durante los partidos y todo ello nos ayuda a crecer y a tener más confianza en nuestro juego". "Todavía nos falta más tiempo para llegar a donde queremos y competir a nuestro 100%".