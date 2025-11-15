El CB Gran Canaria se 'despenya' en un primer acto infame de los amarillos

El Dreamland Gran Canaria tiró gran parte de sus opciones de victoria tras una puesta en escena infame, en la que fue borrado de la pista por el Joventut, que le endosó un parcial de 9-29 al término del primer acto.

La reacción de los soldados de Jaka Lakovic en los tres siguientes actos no fueron suficientes para culminar una posible remontada, dada la gestión de la Penya de su colchón de puntos a favor, para terminar provocando la cuarta derrota de la temporada para los amarillos (78-92).

Destacar la actuación individual de Isaiah Wong, quien se erigía en el mejor de los locales con 19 créditos de valoración, aportando 20 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias a los amarillos.

Ovación por partida doble

Como era de esperar, la marea amarilla daba una calurosa ovación a Ricky Rubio en su presentación sobre el parqué del Arena, al igual que haría poco después con su capitán, Andrew Albicy, al recibir un reconocimiento de manos de Sitapha savané, el presidente claretiano, tras convertirse en el máximo asistente histórico de los claretianos sumando todas las competiciones.

Los primeros minutos evidenciaban ya la intensidad de ambos equipos y el contacto físico que retrasaba la llegada de los primeros puntos, al no encontrar ninguno de los dos tiros fáciles. Un malabarismo de Hanga debajo del aro cerca de los dos minutos del inicio servía para inaugurar el electrónico y Labeyrie daba la réplica de inmediato con un gancho en la zona verdinegra.

Bochorno en los primeros minutos

La Penya movía con más tranquilidad la bola, lo que le permitía encontrar buenos tiros que le daban su primer colchón importante en el marcador, con Vives inaugurando el casillero de triples con dos aciertos consecutivos que obligaban a Jaka Lakovic a parar el juego, antes de llegar al ecuador del primer asalto, con un 2-12 de inicio, en parte debido a la precipitación de los amarillos en ataque.

Angola cortaba la sequía tras elevar Hakanson y Birgander la diferencia hasta los 15 puntos. Pero el Granca seguía pecando de precipitación y se chocaba una y otra vez contra el entramado defensivo de una Penya que sacaba de la pista a los amarillos en un primer asalto para el olvido.

El Joventut seguía a lo suyo, con Ricky Rubio haciendo su magia y Ruzic ampliando sus guarismos con un 2+1. Samar maquillaba un poco el desastre, pero era Hakanson quien cerraba el primer parcial con un 9-29 que despertaba unos tímidos silbidos del respetable.

Leve mejoría en el arranque del segundo acto

El Granca ajustaba la defensa en el arranque del segundo periodo, Vila y Pelos encontraban el camino del aro desde fuera del arco, pero Birgander se bastaba para mantener la ventaja de la Penya en el luminoso.

Dos canastones a la contra de Wong ponían nervioso al técnico badalonés, Dani Miret, que decidía congelar el duelo a 6:06 para el descanso (21-35).

La respuesta verdinegra venía de la dupla Ricky-Tomic, que endosaban un parcial de 0-4 a los amarillos que se veían obligados a parar el duelo a 4:42 para llegar al ecuador (21-39).

Un triple de Brussino y otro canastón de Wong se colaban en medio de la clase maestra impartida por Ricky Rubio, mientras Tomic desataba el pánico cada vez que pisaba la pintura claretiana, con Labeyrie perdiendo los nervios cada vez que le tocaba emparejarse con el croata, llegándose al descanso con un 33-49 que dejaba a los claretianos tocados, pero no hundidos.

Remontada 'interruptus'

El Granca tiraba de pico y pala para reducir la diferencia hasta los nueve puntos en el arranque del tercer acto, gracias a seis puntos consecutivos de Brussino y un triple de Labeyrie, que metían a los amarillos en la lucha por el partido (47-56).

Hunt, Ricky y Ruzic endosaban un parcial de 0-6 que volvía a alejar a los verdinegros, optando Jaka Lakovic por congelar el duelo a 2:52 para el final del tercer acto, con un 47-62 que ponía cuesta arriba de nuevo el choque para los grancanarios.

El partido llegaba a su última batalla tras un intercambio de triples entre Ricky Rubio, que anotaba por partida doble para la Penya y para el Granca lo hacían Samar y Pelos para colocar el 58-71 que dejaba la remontada complicada, aunque no imposible para los soldados de Lakovic.

Un parcial de salida de 6-0 por obra y gracia de Angola, Pelos y Wong, encendían a la marea amarilla, pero Birgander, Ruzic y Hanga sofocaban la rebelión con tres canastas en el arranque del primer acto.

Miret pedía un tiempo muerto y Ruzic estiraba el chicle del Joventut con un nuevo triple que completaba Cameron Hunt con una canasta imposible que llevaba a Lakovic hasta el pedal del pánico en busca de un milagro de última hora (68-82).

El Joventut, con la tranquilidad de tener el marcador a su favor, gestionaba sin excesivos problemas los minutos finales ante un Granca que claudicaba y ponía fin a la mala racha de los verdinegros en el Arena en partido liguero (78-92).