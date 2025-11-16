El CB Gran Canaria se coloca en el alambre, con la Copa del Rey en juego

El Dreamland Gran Canaria cierra la séptima jornada con la sensación de que el equipo se encuentra en el alambre y que su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey en el Roig Arena, no está ni mucho menos asegurada. Más allá de la derrota ante el Joventut del pasado sábado, que puede entrar dentro de lo normal viendo el equipazo que se ha formado en Badalona en torno a dos leyendas como son Ricky Rubio y Ante Tomic, lo que no se puede permitir es el sonrojo al que le sometió la Penya ante su afición en un primer asalto infame, en el que el parcial de 9-29 fue hasta generoso con el juego desplegado por los hombres de Jaka Lakovic.

El propio entrenador claretiano era el primero que no sabía como explicar en la sala de prensa el mal rendimiento de sus hombres, que fueron incapaces de hacer circular el balón ante un rival que nunca tuvo en riesgo su victoria en un Arena en el que no conocían la victoria desde el 26 de octubre de 2019, en el que los claretianos, dirigidos por Fotis Katsikaris claudicaron en casa por 68-79.

Dos de los miembros de la guardia pretoriana de Jaka Lakovic, Andrew Albicy y Mike Tobey, reconocían sin paños calientes que no clasificarse para la Copa del Rey sería «un fracaso». Pero, lo cierto es que el equipo sigue sin mostrarse sólido, mostrando unas desconexiones que le han costado más de un disgusto en este arranque.

El Arena no ejerce de fortín

Se quejaba Jaka Lakovic de que el arranque del calendario era «brutal» para los amarillos porque de sus seis primeros partidos, cuatro los tenía que jugar como visitante, pero lo cierto es que de los tres duelos de ACB que ha disputado en casa en este arranque de temporada sólo se impuso al Morabanc Andorra, cayendo derrotados ante el Unicaja -venía de perder en sus tres anteriores visitas al Arena- y el propio Joventut, dos derrotas que en los cursos anteriores sumaban en el casillero de victorias, lo que obliga a los isleños a tener que dar la sorpresa en alguno de los 10 partidos que le restan para terminar la primera vuelta: Barça (casa), Bilbao (fuera), Baskonia (casa), Granada (casa), La Laguna Tenerife (fuera), Burgos (fuera), UCAM Murcia (casa), Casademont Zaragoza (fuera), Hiopos Lleida (casa) y Valencia Basket (casa).

Casualidades de la vida, los dos siguientes rivales de los grancanarios en la competición doméstica son sus dos inmediatos perseguidores, que presentan idéntico balance que los isleños (3-4).

Barça y Bilbao, al acecho

El Barça visita la Isla con ánimos renovados tras el retorno de Xavi Pascual al banquillo culé en sustitución de Joan Peñarroya, una noticia que en nada beneficia a un Granca repleto de dudas y obligado a ganar a un rival al que ya consiguió tumbar en el debut de Jaka Lakovic como técnico de los amarillos hace ya tres temporadas (88-85). A continuación le tocará visitar Miribilla, una plaza en la que no ha ganado al Bilbao Basket desde el 12 de mayo de 2021.

No ganar en sus dos siguientes partidos dejaría al Granca con opciones de caer hasta el 15º puesto de la tabla, dependiendo también de los resultados de sus numerosos perseguidores.

Diez finales por delante son las que les quedan a los amarillos, de las que debería de ganar como mínimo seis, para alcanzar las nueve con las que se metió el Barça por los pelos en la última temporada o el BAXI Manresa en la anterior.