El CB Gran Canaria, a lamerse la herida liguera en Europa

Trámite envenenado para el Dreamland Gran Canaria en Francia. Los grancanarios necesitan mañana por la tarde ante el Le Mans (19.00 horas, Courtside) un triunfo que les ayude a lamer la herida infrigida por el Joventut en el último encuentro liguero. Sin embargo, lo que podría parecer un mero trámite para la escuadra isleña, que ya tiene asegurado su primer puesto a falta de jugar ante los galos y ante el Benfica, en realidad podría ser un partido envenenado, que agravaría sus dudas antes de recibir el sábado en casa al nuevo Barça de Xavi Pascual, en caso de perder. Además, su rival demañanase está jugando sus opciones de ser segundo, e incluso de no quedar eliminado en la fase de grupos, ya que se encuentra a una victoria del Spartak, que es segundo, e igualado con el Benfica que es cuarto, puesto que deja a su poseedor fuera de las plazas de play-in, que por otra parte evitan los isleños con su primer puesto en el grupo H.

Aviso para navegantes

El Le Mans ya lanzó un aviso para los grancanarios en la primera vuelta, donde pusieron en apuros a los soldados de Jaka Lakovic en un duelo aburrido, en el que a punto estuvieron de caer derrotados en un desangelado Arena (73-68).

Isaiah Wong con 18 puntos, fue el factor diferencial de los amarillos ante los franceses, que tuvieron en Trevor Hudgins y sus 14 puntos, a su hombre más acertado de cara al aro rival.

La inmaculada trayectoria de los grancanarios, hasta el momento, en la Basketball Champions, contrasta con su errática trayectoria en la competición doméstica, en la que a duras penas está situado en la octava plaza, con un balance negativo de tres victorias y cuatro derrotas, que auguran un final incierto de la primera vuelta, en el que se están jugando el primer objetivo de la temporada, la clasificación para la disputa de la Copa del Rey que se disputa en febrero en Valencia.

Por su parte, el Le Mans llega a la cita con la necesidad de puntuar para no decir adiós a Europa a las primeras de cambio.

En la competición doméstica, al rival de los amarillos no les va tampoco demasiado bien. Son sextos con un balance de cinco triunfos y tres derrotas, el mismo que el Elan Chalon, que amenaza su puesto de acceso al Playoff.

Si el Dreamland Gran Canaria llega al duelo de mañana tras caer en casa ante el Joventut, en el caso de los franceses vienen de perder sus dos últimos partidos ligueros ante el Estrasburgo (72-84) y el Mónaco (84-93).

Descanso para tres pretorianos

El Granca aprovechó su clasificación en la última jornada como primer clasificado para dar descanso a tres de sus pretorianos, Andrew Albicy, Nico Brussino y Mike Tobey; dando entrada en su lugar a Eetu Heinonen, Mervedi Miteo y Aleksandr Panasiuk.

Eric Vila, afirmó en el postpartido ante los verdinegros, que ve el duelo ante los franceses como una oportunidad para «recuperar sensaciones», después de la mala imagen ofrecida ante el Joventut, «puedes ganar o perder, pero la imagen tiene que ser diferente».

En la misma línea, su compañero Ziga Samar, reconoció que aunque «estamos clasificados, no vamos a Le Mans solo a jugar, sino a ganar el partido y queremos enseñar que queremos ganar».

Para el base esloveno, que apunta a titular por la ausencia de Andrew Albicy, «es importante ganar el partido porque ganando siempre te sientes diferente a cuando pierdes».

La anécdota del viaje

Como anécdota curiosa, la expedición claretiana fue recibida en los televisores de sus respectivas habitaciones a modo de bienvenida, con los escudos de la UD Las Palmas, en lugar del suyo. El personal del hotel, no obstante, subsanó el error horas más tarde, sustituyendo el escudo del representativo isleño en LaLiga Hypermotion, por el del Dreamland Gran Canaria.